Jaaromzet Moncler Group stijgt met 1 procent

Het Italiaanse modeconcern Moncler Group behaalt in boekjaar 2025 een lichte omzetstijging, dankzij groei bij de merken Moncler en Stone Island. De winst blijft echter achter bij het voorgaande jaar. Dit blijkt uit een bedrijfsrapport dat moederbedrijf Moncler SpA donderdagavond publiceerde.

De totale concernomzet in het afgelopen jaar bedraagt 3,13 miljard euro. Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2024, ondanks moeilijke omstandigheden. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is de omzetstijging 3 procent. In het vierde kwartaal is er een aanzienlijke groeiversnelling: de omzet stijgt in de periode van oktober tot december met 7 procent op basis van constante wisselkoersen.

De merken Moncler en Stone Island realiseren omzetgroei

De jaaromzet van het kernmerk Moncler groeit met 1 procent naar 2,72 miljard euro. De vraag in Azië ontwikkelt zich positief met een omzetplus van 4 procent naar 1,42 miljard euro. Ook in Amerika stijgt de omzet met 3 procent naar 391,1 miljoen euro. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, daalt de omzet van het merk daarentegen met 4 procent naar 913,8 miljoen euro.

Het merk Stone Island verhoogt de omzet met 2 procent naar 411,2 miljoen euro. Het profiteert hierbij van een sterke groei in Azië (plus 11 procent), terwijl de omzet in EMEA stagneert en in Amerika daalt met 5 procent.

In de maanden voor de jaarwisseling krijgt Stone Island een sterke impuls. Dankzij dubbelcijferige groei in alle marktregio's behaalt het merk een valutagecorrigeerde plus van 16 procent.

Nettowinst daalt licht

De brutomarge van het concern blijft met 78,1 procent constant in vergelijking met vorig jaar. Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) daalt echter met 0,3 procent naar 913,4 miljoen euro, voornamelijk door hogere verkoopkosten. De nettowinst daalt met 2 procent naar 626,7 miljoen euro.