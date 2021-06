Jaaromzet Takko Fashion daalt met 17 procent, topman dankt financierders voor steun

In boekjaar 2020-2021 daalde de omzet van kledingdiscounter Takko Fashion met 17 procent naar 942 miljoen euro. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De omzet in de webwinkel van de modeketen steeg met veertig procent, maar deze kon de verliezen in fysieke winkels niet dekken.

Karl-Heinz Holland, uitvoerend voorzitter bij Takko Fashion, wijt de resultaten aan de uitdagende omstandigheden van het laatste jaar: “In het afgelopen boekjaar liepen we alleen al in Duitsland 65 verkoopdagen mis. De omzet van de Duitse textiele detailhandel daalde in 2020 met bijna een derde.” Met die situatie in het achterhoofd is Takko ‘tevreden met de prestaties van het boekjaar 2020-2021’, aldus Holland.

In het persbericht spreekt Holland ook zijn dank uit voor de financiële steun die Takko in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Het bedrijf kon geen aanspraak maken op staatssteun omdat de jaaromzet daarvoor te hoog lag. In februari 2021 signaleerde Takko dat de liquide middelen evengoed op aan het raken waren. In maart bereikte het bedrijf overeenstemming met banken, investeerders en eigenaren over een overbruggingskrediet van 54 miljoen euro. Takko sluit het boekjaar af met een liquiditeit ter waarde van 52 miljoen euro, zo schrijft het.

Een deel van de Takko-vestigingen was het afgelopen jaar periodiek gesloten. Per 28 mei zijn 1.919 van de in totaal 1.935 Takko-vestigingen weer geopend, zo meldt het bedrijf. Bij de heropening van de filialen noteerde Takko ‘sterke verkoopcijfers’.

Takko Fashion heeft meer dan 1.900 winkels in 17 landen, waarvan circa honderd in Nederland en twintig in België. Van de bijna 18.000 medewerkers zijn er 14.000 in Duitsland werkzaam.