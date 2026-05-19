Jaarprognose LuxExperience: Mytheresa boekt omzetplus

De luxe online retailer Mytheresa uit München is ook in het derde kwartaal van 2026 de groeimotor van het moederbedrijf LuxExperience B.V. Dit nieuwe concern is ongeveer een jaar geleden gevormd na de overname van e-commercespecialist Yoox Net-A-Porter (YNAP).

De activiteiten van Mytheresa groeien nog steeds sneller dan de markt, zo meldt LuxExperience dinsdag in zijn financiële verslag over het derde kwartaal, dat eindigde op 31 maart. Mytheresa behaalde een omzet van 256 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 5,6 procent. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stegen de opbrengsten met 9,9 procent.

De brutomarge steeg van 44,8 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 47,1 procent. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met 50,4 procent naar 14,1 miljoen euro in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Op groepsniveau boekte LuxExperience, inclusief de resultaten van de overgenomen bedrijfsactiviteiten van YNAP, een omzetdaling van 5,2 procent naar 618,4 miljoen euro. De gecorrigeerde opbrengsten bleven stabiel (plus nul procent).

CEO van LuxExperience: We liggen volledig op koers

Het luxesegment, afkomstig van YNAP met daarin Net-A-Porter en Mr Porter, moet verdere verbeteringen laten zien. Dit is dankzij de nieuwe strategische focus op klantenservice, full-price verkoop en kostendiscipline. Ook de off-price categorie, waar na de verkoop van The Outnet alleen Yoox nog onder valt, boekt goede vooruitgang met de implementatie van een slanker bedrijfsmodel. Dit leidt tot een verbetering van het platform.

“Net-A-Porter en Mr Porter, evenals Yoox, laten verdere opeenvolgende verbeteringen zien die volledig in lijn zijn met ons lopende transformatieplan voor beide segmenten”, aldus Michael Kliger, CEO van LuxExperience. “We liggen volledig op koers om onze voorspelde resultaten voor het volledige boekjaar 2026 te behalen.”

Het management bevestigt daarom ook de prognose voor het volledige boekjaar, dat eindigt op 30 juni 2026. Er wordt een bruto goederenwaarde verwacht tussen 2,5 miljard euro en 2,7 miljard euro, en een gecorrigeerde EBITDA-marge tussen min één procent en plus één procent.