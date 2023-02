Jaarresultaten Asics gepresenteerd: ‘We liggen voor op schema’

Asics verraste zichzelf in het afgelopen boekjaar. In 2022 steeg de omzet van sportkledingmerk Asics met 19,9 procent naar 484,6 miljard Japanse yen, omgerekend 3,41 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

De bedrijfswinst kwam uit op 34 miljard yen (240 miljoen euro), ruim boven de 25 miljard yen die het bedrijf zichzelf oorspronkelijk voor het aankomende boekjaar ten doel had gesteld en circa 55 procent boven het niveau van vorig jaar. De nettowinst verdubbelde ruim, tot 19,8 miljard yen (140 miljoen euro).

Een kleine kanttekening wat betreft de omzet: de omzetgroei had onder meer te maken met de veranderende wisselkoersen in het afgelopen jaar. Op basis van constante wisselkoersen steeg de omzet met 9,6 procent.

Japans Asics groeit op internationale markten

Asics groeide in vrijwel alle regio’s waar het bedrijf actief is, behalve in thuisland Japan: daar werd een lichte krimp genoteerd van 0,6 procent. In Europa en Noord-Amerika ging de groei het snelst: daar werden groeipercentages van respectievelijk 23,4 en 19,2 procent gemeten.

Ook in China, dat in 2022 nog geteisterd werd door de pandemie, liepen de verkoopcijfers op. Daar werd een omzet van 62,4 miljard yen (440 miljoen euro) genoteerd, 9,9 procent boven boekjaar 2021.

Voor 2023 verwacht het bedrijf een verdere omzetstijging van 5,2 procent, of acht procent op basis van constante wisselkoersen, met een bedrijfswinst van 37 miljard yen (260 miljoen euro).