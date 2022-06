Jaarverslag Dr. Martens plc: verviervoudigde winst na belasting

Dr. Martens plc verhoogde hun winst na belasting in financieel jaar 2022 met 422 procent in vergelijking met het voorgaande jaar: van 34,7 miljoen dollar (32,6 miljoen euro) naar 181,2 miljoen dollar (170 miljoen euro), zo blijkt uit hun jaarverslag. De omzet steeg met achttien procent, van 773 miljoen dollar (725,4 miljoen euro) in 2021 naar 908,3 miljoen dollar (852,4 miljoen euro) dit jaar.

Met name de verkopen in het fysieke retail segment stegen sterk: van 99,7 miljoen dollar naar 185,6 miljoen dollar (174,1 miljoen euro)(86 procent). Gecorrigeerd voor inflatie lag de stijging in het retail segment op 93 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. De omzet uit e-commerce activiteiten steeg elf procent (veertien gecorrigeerd voor inflatie): van 235,4 miljoen dollar (220,9 miljoen euro) naar 262,4 miljoen dollar (246,3 miljoen euro).

Meeste omzetgroei op kwartaalbasis - in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar - vond plaats in Q1 van 2021 (52 procent, 64 procent met gelijke koersen). In Q2 bleef de omzet vrijwel gelijk in vergelijking met het voorgaande jaar. In Q3 volgde een lichte stijging (11 procent en 15 procent uitgaande van gelijke koersen) en in Q4 herstelde de stijging in omzet tot 29 procent.

Geografisch gezien blijkt Dr. Martens plc uit het rapport vooral sterk gepresteerd te hebben in Amerika en in het EMEA gebied (Europa, het Midden Oosten en Afrika), met omzetstijgingen van 29 en 19 procent respectievelijk. In de APAC gebieden (gelegen in Azië en rondom de stille oceaan) daalde de omzet met 10 procent naar 127,1 miljoen dollar (119,2 miljoen euro) wegens corona restricties. Dit is tevens de kleinste markt van Dr Martens plc.

Voor het financiële jaar 2023 verwacht Dr. Martens plc een omzetgroei van rond de vijftien tot twintig procent. Het deelt met name vertrouwen te hebben in de verkoop van groothandel, waarbinnen 85 procent van de jaarverwachting aan verkopen al bevestigd is. Ook verwacht het een groei van veertig procent in de e-commerce tak binnen een medium-termijn. Tot slot verwachten ze ook in de jaren volgend op 2023 verdere groei.