Jack Wolfskin presenteert rebranding, Nederland én België worden focusmarkten

Duits merk Jack Wolfskin onthult de herpositioneringsplannen. Als onderdeel van de herpositionering geldt het motto ‘We live to discover’, aldus het persbericht. “Het bedrijf moedigt mensen aan te ontdekken, te verbinden met de natuur en transformatieve ervaringen te hebben samen met anderen.” Daarom maakt het merk producten met ‘de hoogste standaard van technologie, ontwerp en duurzaamheid.

Als onderdeel van de nieuwe richting van het bedrijf, is de ‘architectuur van de producten en technologie’ gemoderniseerd. Zo is er een duidelijke focus op geselecteerde activiteiten. In het persbericht worden activiteiten genoemd zoals hiking, fietsen, trekking en ski touring. Jack Wolfskin heeft hierbij het doel om ook ‘de beste en meest duurzame oplossingen te bieden die de impact op onze planeet minimaliseren’.

Naast de rebranding van het bedrijf heeft de CEO Richard Collier ook een plan gemaakt voor de globale expansie van het merk. Naast groeimarkten China, de Verenigde Staten en Rusland, wil het bedrijf blijven groeien in Europa. De focuslanden zijn hier Nederland, België, Groot-Brittannie, Polen en Italië. Naast de fysieke expansie, breidt het merk ook het omnichannel model uit, zo is te lezen in het bericht. Er wordt alleen niet toegelicht hoe het merk dit zal doen.