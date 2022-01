Jan Baan nieuwe CEO van Omoda

Omoda COO Jan baan maakt promotie. Per vandaag is hij namelijk de nieuwe CEO van de schoenen en kledingretailer uit Zeeland, zo blijkt uit een post op LinkedIn.

Baan startte 9,5 jaar geleden bij Omoda als stagiair. Hij groeide door bij het bedrijf waarna hij in 2017 full-time aan de slag ging bij de retailer. Afgelopen voorjaar werd hij ook mede-eigenaar van het bedrijf. Baan is ook getrouwd met Marlinde Verton, de vijfde generatie van de familie achter Omoda. Broer Lourus-Jan Verton is ook mede-eigenaar, net als Marlinde.

Omoda maakt flinke groei door. Afgelopen jaar werd het assortiment al uitgebreid met kleding en binnenkort opent er een tweede kantoor van het bedrijf in Amsterdam.