Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. failliet verklaard

Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. is op 2 januari failliet verklaard, dat blijkt uit het openbare insolventieregister. J.H. van der Meulen is aangesteld als curator, maar ging nog niet in op het contactverzoek van FashionUnited. Volgens het medium de Leeuwarder vroeg het bedrijf zelf het faillissement aan.

Jan Sikkes was een familiebedrijf en een van de grootste stoffenwinkels in Nederland, zo staat op de website. Het bedrijf geloofde in de kracht van de fysieke winkel. “Stoffen moet je voelen, wil je de beste keuze maken”, aldus de website. Er waren fournituren, (mode)stoffen en gordijnen te verkrijgen.

Van de website is af te leiden dat alle 10 vestigingen zijn gesloten. De winkels zijn gevestigd in Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Drachten, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Sneek en Zwolle. Jan Sikkes had bovendien een hoofdkantoor en atelier, beide gevestigd in Sneek.

FashionUnited zocht contact met het advocatenbureau en wacht nog op reactie van de curator die mogelijk meer informatie zal geven. Dit artikel wordt mogelijk aangepast.