Jan Taminiau lanceert wholesale collectie en stelt managing directeur aan

Nederlands ontwerper Jan Taminiau maakt nieuwe stappen met zijn modehuis. Het merk Jantaminiau heeft namelijk een nieuwe managing director aangesteld aan lanceert volgend jaar een groothandels-collectie, aldus een persbericht.

Beatriz Carranza Vallejo-Nágara is onlangs aangesteld als managing director van het merk Jantaminiau. Zij was eerder head of sales bij Brits merk Emilia Wickstead en vervulde de functie van wholesale manager voor merken als Diane von Furstenberg en Versace, aldus het persbericht.

Het merk is van plan om begin volgend jaar de allereerste collectie voor groothandel te lanceren. In deze collectie zal gefocust worden op traditionele stoffen en duurzame praktijken, aldus het bericht. De Nederlandse ontwerper zette in 2019 al de stap naar ready-to-wear.