Japanse modedeal: Human Made neemt Undercover over

Twee Japanse modemerken gaan verder samen. Human Made Corporation neemt 100 procent van de aandelen over van Undercover Co. Ltd., zo melden diverse media waaronder Hypebeast. Undercover wordt met de deal een dochteronderneming van Human Made per het eerste kwartaal van boekjaar 2028.

De twee bedrijven zijn geen vreemden van elkaar. Human Made-oprichter Nigo is al tientallen jaren bevriend met Undercover oprichter Jun Takahashi. Beide zijn toonaangevende figuren in de Japanse streetwear cultuur. Nigo is sinds enkele jaren ook de creatief directeur van modehuis Kenzo en is ook de oprichter van de merken A Bathing Ape en Billionaire Boys Club.

Human Made wil met de overname steun bieden aan bedrijven die cultureel relevant zijn, maar wellicht niet het meest winstgevend zijn.