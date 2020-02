Jaren van verlies en teruglopende omzetten bij Didi

Didi zag al jaren de omzetten teruglopen, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator. Het Nederlandse modebedrijf laat een schuld van minimaal 5,7 miljoen achter aldus het verslag.

Alle acht vennootschap[pen die bij het bedrijf Didi horen werden op 7 januari failliet verklaard, een dag nadat de surseance was verleend. Na gesprekken met bewindvoerders, advocaten, de bank en aandeelhouders bleek al snel dat er geen kapitaalinjectie zou volgen. Ook was er geen concreet zicht op een overname van de onderneming op dat moment. Na het faillissement is gesproken met diverse geïnteresseerde partijen, maar daaruit bleek dat geen enkele partij een sterk plan voor de lange termijn had. Begin februari kwam de curator dan ook tot de conclusie dat een doorstart niet tot de mogelijkheden hoort.

De omzet bij Didi kwam in 2017 nog neer op 47 miljoen euro, dit was in 2019 al teruggelopen naar 43 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag. Bij Didi stond in 2017 een verlies van 4,3 miljoen euro in de boeken. Dit werd in 2018 verbeterd naar een verlies van 2,2 miljoen euro, maar in 2019 kwam het verlies uiteindelijk toch neer op 4,6 miljoen euro. Op het moment van het faillissement waren er 468 mensen in dienst bij Didi. Dit aantal heeft betrekking op alle acht vennootschappen die bij het faillissement betrokken zijn.

De tegenvallende resultaten worden door de curator toegeschreven aan de ‘grote vlucht van online winkelen’. Zo waren de omzetten in november en december 2019 ‘ronduit slecht’. “Rond de jaarwisseling 2019/2020 werd dan ook duidelijk dat de budgetten voor 2020 niet rond konden worden gemaakt. Na het voorzichtig leggen van contacten met mogelijke gegadigden voor overname van de overneming, en om enige adempauze te creëren, heeft de bestuurder verzocht om surseance van betaling,” aldus de curator.