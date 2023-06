JBC zet millennials aan tafel bij de CEO met ‘Millennial Board’

Belgisch modelabel JBC richt een ‘Millennial Board’, zodat een nieuwe generatie zijn stem kan laten horen in beslissingen die het bedrijf neemt, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De nieuwe raad van bestuur bestaat uit tien mannen en vrouwen tot en met 35 jaar.

Het ‘Millennial Board’ is tot stand gekomen in samenwerking met Stella P., een bedrijf gespecialiseerd in het kwalitatief samenstellen van raden van bestuur, en ondersteunt het management met zijn millennial visie en perspectieven.

JBC zegt zo de behoeften van de volgende generatie te willen ontdekken. "Millennials vormen onze belangrijkste doelgroep. Natuurlijk weten we wat er leeft bij hen en spelen we hier al op in op onder andere collectieniveau, maar dankzij deze nieuwe board kunnen we hen nu ook op beleidsniveau inspraak geven. Dit staat ons toe recht vanuit de doelgroep te beantwoorden aan de bestaande noden”, aldus Bart Claes, co-CEO van het merk, in het persbericht.

Het Millennial Board zal zich bezighouden met onderwerpen, zoals digitale transformatie, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit.