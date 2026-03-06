JD.com boekt 13 procent omzetgroei in 2025, gedreven door retail en mode-expansie

Chinese supply chain-technologieleverancier JD.com rapporteert een omzetstijging van 13 procent over heel 2025. De totale netto-omzet bereikt 1.309 miljard RMB (187,2 miljard dollar). Het in Peking gevestigde bedrijf ziet zijn kernactiviteit JD Retail solide presteren. De bedrijfswinst over het jaar stijgt naar 51,4 miljard RMB, vergeleken met 41 miljard RMB het jaar ervoor.

In het vierde kwartaal tot en met 31 december 2025 stijgt de totale netto-omzet met 1,50 procent op jaarbasis naar 352,28 miljard RMB. De netto-productomzet daalt in het kwartaal licht met 2,80 procent door een hoge vergelijkingsbasis in de elektronicacategorie. De segmenten algemene handelswaar en diensten behouden echter een sterk momentum.

Strategische expansie in mode en on-demand retail

Modedivisie JD Fashion breidt zijn digitale aanwezigheid in 2025 aanzienlijk uit. Eind 2025 werkt de on-demand retailservice met meer dan duizend handelaren, waaronder grote merken als Anta, Li-Ning en Bosideng. Het aantal operationele winkels in de modecategorie groeit met een driecijferig percentage op jaarbasis. De groei omvat segmenten als kleding, schoeisel en beauty.

Chief executive officer van JD, Sandy Xu, stelt dat de kernactiviteit retail veerkrachtig blijft ondanks een competitief landschap. Xu benadrukt dat het bedrijf een robuuste gebruikersgroei en een hogere winkelfrequentie blijft zien. De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) heeft prioriteit. Eind vierde kwartaal gebruiken meer dan 50.000 handelaren AI-aangedreven digitale mensen voor marketing.

Ondanks de jaaromzetgroei noteert JD een nettoverlies toerekenbaar aan gewone aandeelhouders van 2,71 miljard RMB in het vierde kwartaal van 2025. Dit staat tegenover een nettowinst van 9,85 miljard RMB in dezelfde periode van 2024. De daling komt voornamelijk door toegenomen strategische investeringen in nieuwe bedrijfsinitiatieven. Over heel 2025 bereikt de nettowinst toerekenbaar aan gewone aandeelhouders 19,63 miljard RMB, een daling ten opzichte van 41,36 miljard RMB in 2024. De non-GAAP EBITDA over het hele jaar bedraagt 18,34 miljard RMB.

Aandeelhoudersrendementen en logistieke ontwikkeling

JD handhaaft zijn toewijding aan aandeelhoudersrendementen en kondigt een jaarlijks cashdividend aan van ongeveer 1,40 miljard dollar. Het bedrijf koopt in 2025 ook 6,30 procent van zijn uitstaande aandelen terug voor een totaal van ongeveer drie miljard dollar.

In de logistieke sector breidt JD Logistics (JDL) zijn geautomatiseerde magazijnoplossingen uit. Eind 2025 zijn meer dan twintig geautomatiseerde magazijnen operationeel in China. Internationaal lanceert JDL in het vierde kwartaal zijn eerste buitenlandse geautomatiseerde magazijn in het Verenigd Koninkrijk. Het magazijn ondersteunt dezelfde-dag-bezorgdiensten op de lokale markt.