JD.com ziet omzet met 39 procent stijgen in eerste kwartaal 2021

Chinese retailer JD.com heeft een goed eerste kwartaal van 2021 gedraaid. Het bedrijf ziet de omzet stijgen met 39 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, zo is te lezen in het financieel rapport.

Het bedrijf behaalde een omzet van 31 miljard dollar, omgerekend 25,4 miljard euro.

Richard Liu, CEO van JD.com, in het rapport: “We zijn blij dat we een sterke groei neerzetten in het eerste kwartaal van 2021 en zo het 18-jarig jubileum van JD.com kunnen vieren. We zijn er trots op dat 500 miljoen gebruikers actief vertrouwen hebben op JD’s brede selectie van kwaliteitsproducten en de klantenservice om elk aspect van hun leven te ondersteunen. Bovendien is JD in toenemende mate de partner bij uitstek van miljoenen bedrijven die profiteren van onze supply chain-infrastructuur om kosten te verlagen en de operationele efficiëntie te vergroten.”

In het eerste kwartaal is het Chinese e-commercebedrijf nieuwe samenwerkingen aangegaan met verschillende luxe merken, waaronder John Lobb - een schoenenmerk onder naam van Hermès Group - en Marni - een Italiaans modemerk, zo is te lezen. Louis Vuitton sloot zich in april bij JD.com aan om een ‘innovatieve samenwerking’ te starten. De samenwerking zou Louis Vuitton moeten verbinden met belangrijke klanten van JD.com, waardoor klanten toegang zouden krijgen tot het merk en de winkelervaring van de Chinese e-commercegigant verbeterd zou worden.