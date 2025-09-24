JD Group meldt omzetstijging van 18 procent in eerste halfjaar dankzij overnames

JD Group rapporteert de tussentijdse resultaten voor het eerste halfjaar van boekjaar 2026. De totale omzet bedraagt 5,94 miljard pond (6,8 miljard euro), een stijging van 18 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij constante wisselkoersen is dit een groei van 20 procent, voornamelijk dankzij de overnames van Hibbett en Courir.

De omzetgroei, exclusief deze overnames, bedraagt 2,7 procent. Desondanks daalde de winst voor belastingen en bijzondere posten (ebitda) met 13,5 procent naar 351 miljoen pond. De brutomarge van JD Group daalde ook met 60 basispunten naar 48 procent, voornamelijk door “gecontroleerde prijsinvesteringen” in het online aanbod. De winst voor belastingen steeg echter met 9,5 procent naar 138 miljoen pond.

CEO Régis Schultz merkt op dat het bedrijf marktaandeel wint in Noord-Amerika en Europa, ondanks een uitdagend consumentenklimaat. De Noord-Amerikaanse activiteiten boeken goede vooruitgang, met winst in marktaandeel en een groeiende naamsbekendheid. De integratie van overnames zoals Hibbett en Courir verloopt volgens plan, wat de aanwezigheid van het bedrijf in deze belangrijke markten versterkt. JD Group investeert ook aanzienlijk in de wereldwijde toeleveringsketen. Nieuwe distributiecentra in Europa en de Verenigde Staten worden in de komende maanden operationeel.

Omzet Noord-Amerika stijgt, Verenigd Koninkrijk daalt

De prestaties van het bedrijf variëren per regio en productcategorie. De verkoop van schoenen is wereldwijd zwakker door een “aanhoudende verschuiving in de productcyclus”. De kledingverkoop vertoont wereldwijd echter een “goede onderliggende prestatie”. De online verkoop, goed voor 19 procent van de groepsomzet, laat ook gemengde resultaten zien. Noord-Amerika presteert aanzienlijk beter, terwijl het Verenigd Koninkrijk een daling op jaarbasis laat zien.

In Noord-Amerika realiseert de groep een omzetgroei van 3,1 procent. Dit is dankzij de opening van 31 JD-winkels en de ontwikkeling van complementaire winkelformules (zoals DTLR, Hibbett, Shoe Palace) in de grootste markt. In Europa stijgt de autonome omzet met 6 procent, mede door de opening van 44 nieuwe JD-winkels met een focus op Spanje, Italië, Frankrijk en Polen. In het Verenigd Koninkrijk daalt de autonome omzet in het eerste halfjaar met 1,7 procent. Dit komt door de sterke vergelijkingscijfers van het tweede kwartaal vorig jaar, beïnvloed door het EK voetbal 2024.

JD opende in deze periode vier flagshipstores: in Las Vegas, Vancouver, Melbourne en de wereldwijd grootste JD in het Trafford Centre in Manchester. Deze laatste levert sinds de opening in juni sterke eerste resultaten op. Het bedrijf eindigt de periode met 4.872 winkels in 36 landen, onder winkelformules als JD, Hibbett, Shoe Palace, DTLR, Courir, Sport Zone en Sprinter.

JD geeft voorzichtige prognose af

Vooruitkijkend blijft JD Group voorzichtig over het handelsklimaat in de tweede helft van het jaar. Dit is vanwege de aanhoudende druk op de financiën van consumenten en de lopende transitie in de productcyclus van schoenen. Het bedrijf verwacht echter dat de PBTAI voor het hele jaar in lijn zal zijn met de huidige marktverwachtingen van 878 miljoen pond.

Het bedrijf verwacht ook een beperkte financiële impact van Amerikaanse importheffingen in het huidige boekjaar. Dit is dankzij een gediversifieerde inkoopstrategie en voorraden die zijn ingekocht voordat de heffingen van kracht werden.

De raad van bestuur kondigt een interim-dividend aan van 0,33 pence per aandeel, gelijk aan vorig jaar. Daarnaast start JD Group een tweede aandeleninkoopprogramma van honderd miljoen pond, wat het totaal op 200 miljoen pond brengt.