JD Sports blijft op overnamepad: Koopt Griekse Cosmos Sport S.A.

JD Sports Fashion Plc blijft het portfolio aanvullen. De Britse groep heeft 80 procent van Cosmos Sport S.A. overgenomen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hoeveel er is betaald voor de keten, is niet bekend.

Cosmos Sport S.A. heeft 57 winkels in Griekenland en drie in Cyprus. Deze winkels zijn verdeeld over de concepten Cosmos en Sneaker. Cosmos heeft een aanbod van sportitems en lifestyle items en Sneaker biedt ‘premium footwear’, aldus het persbericht. De keten behaalde in 2020 een omzet van 52 miljoen euro.

Cosmos Sport S.A. werd in 1982 opgericht door Grafiskos Tsiknakis en de Tsiknakis familie leidt nog steeds het bedrijf. De tweede generatie staat namelijk aan het hoofd. Zoon Michael is de CEO, Eleftherios is hoofd van private label en eigendom en Konstantinos is hoofd van commercial en inkoop. De familie blijft een gedeelte van de aandelen behouden, maar voormalige investeerder EOS Capital Partners AIFM is door de deal met JD Sports Fashion Plc helemaal uitgekocht, zo blijkt uit het bericht.

“Dit is opnieuw een spannende overname voor JD die onze aanwezigheid in Europa uitbreidt. We verwelkomen de zeer ervaren en goed geïnformeerde Tsiknakis familie bij de groep en zien er naar uit om met ze samen te werken voor de kansen in deze regio.”

JD Sports koopt Griekse Cosmos Sport S.A.

JD Sports Fashion Plc bouwt het bedrijf al jaren verder uit door middel van overnames. Inmiddels bestaat de groep uit de retailmerken JD, Size?, Footpatrol, Finish Line, Shoe Palace, DTLR Villa, Livestock, Sprinter, Sportzone, Perry, Causport, Sizeer, JD Gyms, Mainline, Scotts, Tessuti, Blacks, Millets, Tiso, Go Outdoors, Ultimate Outdoors, Finishing Republic en Naylors. Het bedrijf is actief in 20 landen wereldwijd met in totaal 2.636 winkels. In het eerste halfjaar van 2021 behaalde JD Sports Fashion Plc een ‘recordomzet’ in de geschiedenis van het bedrijf van 3,9 miljard pond, omgerekend 4,6 miljoen euro.