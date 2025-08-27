JD Sports blijft voorzichtig na omzetdaling in Q2

De Britse sportkledingretailer JD Sports meldt een verbetering van de verkoop in Noord-Amerika en Europa in het tweede kwartaal van 2025. In het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop, beïnvloed door de lastige vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen het bedrijf profiteerde van het EK voetbal 2024.

In het verslag over het tweede kwartaal meldt JD Sports een totale organische omzetgroei van 2,2 procent naar 3,1 miljoen pond, een daling van 3 procent op like-for-like basis.

Het kwartaal werd gekenmerkt door moeilijke marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk, met een totale omzet van 806.000 pond. De like-for-like omzet daalde met 6,1 procent en de organische omzet met 4,5 procent. Dit werd voornamelijk toegeschreven aan de goede resultaten van de retailer tijdens de sportzomer van vorig jaar, met onder andere het EK 2024 en de Olympische Spelen. Het EK vrouwenvoetbal had duidelijk niet dezelfde impact.

In Europa bereikte de totale omzet 1 miljoen pond, met een stijging van 5,4 procent in organische verkoop en een daling van 1,1 procent in like-for-like verkoop. In Noord-Amerika bedroeg de totale omzet 1,1 miljoen pond, een stijging van 4,8 procent in organische verkoop en een daling van 2,3 procent in like-for-like verkoop.

Regis Schultz, algemeen directeur van JD Sports: “We boeken sterke vooruitgang in de ontwikkeling van ons omnichannel-klantenpropositie, ons winkelbestand en onze supply chain. We beheersen onze kosten en cashflow effectief. Ik ben trots op al onze teams wereldwijd voor hun energie en focus in deze lastige handelsomstandigheden.”

“In het tweede kwartaal zagen we in Noord-Amerika een verbeterde prestatie na het uitstellen van verschillende productlanceringen van het eerste kwartaal, samen met sterkere verkooptrends in kleding en online. In zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk hadden we te maken met lastige vergelijkingen met het EK voetbal van vorig jaar, maar we zagen nog steeds goede onderliggende prestaties in kleding en nieuwe schoenenlijnen.”

JD Sports vergroot marktaandeel in Noord-Amerika en Europa

JD Sports, flagshipstore Vancouver Credits: JD Sports

JD Sports spreekt van een 'veerkrachtige prestatie' in Noord-Amerika, de grootste regionale markt, goed voor 36 procent van de omzet in het tweede kwartaal. Dit werd aangevoerd door JD en DTLR, geholpen door nieuwe openingen in het eerste kwartaal in Las Vegas en Vancouver. Het bedrijf meldt ook een 'goede prestatie' in nieuwere schoenenlijnen, na een verschuiving in het productlanceringsschema van het eerste kwartaal, en een 'sterke prestatie' in kleding, ook al is dit een kleiner deel van de categoriemix in de regio.

Voor het Verenigd Koninkrijk en Europa, die respectievelijk 26 procent en 36 procent van de omzet in het tweede kwartaal vertegenwoordigen, werden de regio's gedreven door de verkoop van kleding, prestatiegerichte schoenen en schoenen met een goede prijs-kwaliteitverhouding, met name voor vrouwen en kinderen. JD Sports meldt ook 'sterke resultaten' van de nieuwe winkel in Trafford Centre in Manchester, die in juni werd geopend en de grootste winkel van de retailer tot nu toe is.

JD Sports merkt op dat het 'sterke vooruitgang' heeft geboekt met strategische doelstellingen op het gebied van omnichannel-klantenpropositie, winkelbestand, supply chain en Noord-Amerikaanse activiteiten. Het bedrijf handhaaft handelsdiscipline met gecontroleerde prijsinvesteringen, met name online.

Wat de algemene handelsomstandigheden in het tweede kwartaal betreft, zegt JD Sports 'voorzichtig' te blijven gezien de huidige druk op 'de financiën van de consument, het werkloosheidsrisico en de aanhoudende verschuiving in de productcyclus voor schoenen'. Het bedrijf voegt eraan toe dat het verwacht in lijn te zijn met de 'huidige marktverwachtingen'.

Met betrekking tot tarieven voegt de sportkledingretailer eraan toe dat het geen directe gevolgen van Amerikaanse tarieven op JD als materieel beschouwt. Het bedrijf blijft echter de indirecte gevolgen voor leveranciers en partners monitoren.

Schultz: “Over het algemeen zien we in al onze regio's en merken een veerkrachtige consument, zij het zeer selectief in hun aankopen. We blijven daarom voorzichtig over de handelsvooruitzichten voor de tweede helft van het jaar. Voor onze winst vóór belastingen en correcties voor het boekjaar 2026 verwachten we in lijn te zijn met de huidige marktverwachtingen, vóór eventuele indirecte gevolgen van Amerikaanse tarieven, waar we nog steeds mee bezig zijn.”

“We zijn goed gepositioneerd om ons marktaandeel in de belangrijke groeiregio's Noord-Amerika en Europa verder te vergroten en we hebben vertrouwen in de groeivooruitzichten voor onze branche op middellange termijn. Dit weerspiegelend, bevestigen we onze toewijding aan een hoger aandeelhoudersrendement en kondigen we vandaag een nieuw aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen pond aan, na de succesvolle afronding van het eerste programma van 100 miljoen pond vorige maand.”