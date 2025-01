JD Sports Fashion Plc verlaagt verwachting vanwege 'volatiele markt'

Britse sportmodegroep JD Sports Fashion Plc stelt de verwachting naar beneden bij nadat het de like-for-like (LFL) omzet in november en december met 1,5 procent zag dalen. De groep omschrijft een uitdagende en volatiele markt die gekenmerkt werd door toegenomen promotionele activiteiten, aldus de handelsupdate.

Het bedrijf verwacht nu een winst vóór belastingen en correcties tussen de 915 miljoen en 935 miljoen pond (tussen 1,09 en 1,11 miljard euro), vergeleken met de prognose in november, toen een winst aan de onderkant van de bandbreedte van 955 miljoen tot 1,035 miljard pond werd verwacht.

“Hoewel ik over het algemeen tevreden ben met onze prestaties, waren de tegenwind op de markt groter dan we hadden verwacht en daarom ligt onze winstverwachting voor het volledige jaar iets onder onze eerdere prognose”, aldus Régis Schultz, CEO van JD Sports Fashion Plc in het bericht.

Tijdens de kerstperiode steeg de LFL-omzet in december met 1,5 procent.

Schultz voegde eraan toe: "Gezien de huidige moeilijkheden op de markt hebben we goede prestaties geleverd, met een organische omzetgroei van 3,4 procent over de periode, en een sterke kerstperiode resulteerde in een LFL-omzetgroei in december."

De verkoop van schoenen groeide en lag voor op de kledingcategorie, terwijl fysieke winkels beter presteerden dan het online kanaal. JD rapporteerde een sterke LFL-omzetprestatie in de periode vanuit het segment sportartikelen en outdoor.

Per regio groeide de LFL-omzet in Europa en Azië-Pacific, deels gecompenseerd door een zwakkere LFL-handel in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Wat betreft de recente overnames van het bedrijf, presteerde Hibbett iets beter dan de Noord-Amerikaanse activiteiten en deed Courir het goed in de weken na de overname.

De LFL-omzet van het bedrijf sinds het begin van het jaar bleef gelijk en JD verwacht dat de LFL-omzet over het hele jaar op een vergelijkbaar niveau zal liggen. De organische omzetgroei in de periode bedroeg 3,4 procent en de organische omzetgroei over het hele jaar wordt geraamd op ongeveer 5 procent en de brutomarge op ongeveer 48 procent, in lijn met vorig jaar.

JD Sports Fashion Plc was door middel van een dochterbedrijf de eigenaar van de Perry Sport, Aktiesport en Sprinter winkels in Nederland. Deze winkels gingen niet lang geleden failliet. De groep dichtte het gat in het portfolio al snel met de overname van Franse sportretailer Courir, die eveneens actief is in Nederland.