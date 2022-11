JD Sports krijgt nieuw distributiecentrum in Heerlen

Begin 2024 opent in Heerlen een nieuw distributiecentrum van JD Sports. De sportkledingketen werkt daarvoor samen met GXO Logistics, dat vanuit Heerlen de logistiek voor JD Sports in Europa zal verzorgen. Dat blijkt uit een persbericht van GXO Logistics en een bericht op de website van de gemeente Heerlen.

Heerlen is een ‘toegangspoort naar Europese markten’, aldus GXO Logistics. Het distributiecentrum wordt een ‘centrale logistieke hub’ voor JD Sports, dat momenteel 3.300 winkels heeft in Europa, verspreid over 32 landen. Het distributiecentrum krijgt een oppervlak van circa zestigduizend vierkante meter en komt op industrieterrein De Beitel, op een plek waar voorheen andere industriële panden stonden.

Het dak van het distributiecentrum wordt naar verluidt bedekt met zonnepanelen, die elektriciteit kunnen leveren voor het distributiecentrum zelf en aan tweeduizend huishoudens in de omgeving.

Volgens GXO Logistics en de gemeente Heerlen worden er met de komst van het distributiecentrum vijftienhonderd nieuwe banen gecreëerd. GXO Logistics gaat samen met de gemeente Heerlen op zoek naar werknemers.