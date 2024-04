JD Sports neemt Amerikaanse rivaal Hibbett over voor 1,08 miljard dollar

JD Sports Fashion Plc neemt zijn Amerikaanse sportmoderivaal Hibbett volledig over voor 1,08 miljard Amerikaanse dollar, omgerekend 1,01 miljard euro. Daarmee voegt JD Sports 1.169 winkels in 36 staten in de Verenigde Staten toe aan zijn portfolio en versnelt de groeiplannen in Noord-Amerika, zo maakt JD Sports bekend in een persbericht.

De overname vergroot de omvang van JD Sports’ platform om de verdere uitrol in de Verenigde Staten te ondersteunen en helpt het bedrijf om de relaties met merkpartners te blijven versterken, ‘waardoor de groep een verbeterd aanbod aan klanten kan leveren’, zo is te lezen.

De transactie van de overname wordt naar verwachting afgerond in het tweede halfjaar van 2024. JD Sports verwacht dat de overname een positief effect zal hebben in het eerste volledige boekjaar.

Hibbett biedt al 75 jaar sportmode aan van merken zoals Nike, Adidas en Jordan. Het bedrijf boekte in zijn laatste financiële jaar een omzet van 1,7 miljard Amerikaanse dollar (1,6 miljard euro) en een winst voor belastingen van 131,6 miljard dollar.