JD Sports past levertijden en klantenservice aan na berisping ACM

JD Sports gaat na een berisping van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) reële levertijden vermelden op zijn website. Ook heeft het bedrijf zijn klantenservice verbeterd. Dat wordt vermeld in een nieuwsbericht op de site van de ACM.

In de periode december 2020 tot februari 2021 ontving de ACM veel klachten van consumenten over de dienstverlening van de webwinkel van JD Sports. Consumenten meldden dat hun product niet of veel later geleverd werd dan beloofd en dat de klantenservice onbereikbaar was. Ook hield het bedrijf zijn klanten niet goed op de hoogte van de status van hun bestelling volgens de ACM.

Naar aanleiding van deze klachten heeft de ACM JD Sports om uitleg gevraagd en stukken ingezien. Volgens JD Sports zijn de logistieke problemen te verklaren door de gevolgen van de Brexit en het coronavirus. Inmiddels heeft de online sportwinkel zijn werkwijze aangepast en worden veel bestellingen direct vanuit Nederlandse winkels geleverd, in plaats vanuit het depot in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is ook de klantenservice aangepakt, zo zouden consumenten nu sneller een reactie en beter op de hoogte gehouden van de status van hun bestelling. De komende tijd monitort de ACM JD Sports om te kijken of de problemen zijn opgelost.

JD Sports is een Britse sportretailer met winkels in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten, Azië, Nieuw-Zeeland en Australië. In Nederland heeft het bedrijf 28 vestigingen.