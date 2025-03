Jeanologia richt zich op Egypte als nieuwe ‘drijvende kracht’ van de textielindustrie

Madrid – Te midden van de onrustige situatie in de wereldwijde toeleveringsketens, ziet het Spaanse Jeanologia een groeiende rol weggelegd voor Egypte als belangrijke leverancier voor de textielindustrie. Het bedrijf wil hieraan bijdragen met zijn nieuwste technologische innovaties op het gebied van behandelingen en finishes voor stoffen en kleding.

In dit kader nam het Valenciaanse bedrijf, dat in 2025 zijn 30-jarig jubileum viert, deel aan de vakbeurs “Egypt Stitch&Tex”. Deze internationale beurs, gespecialiseerd in machines en geavanceerde technologische en fabrieksoplossingen voor de textiel- en kledingindustrie, vond plaats in Caïro van 20 tot en met 23 februari. Jeanologia was een van de exposanten en presenteerde de nieuwste updates van enkele van zijn belangrijkste technologieën, ontwikkeld om de textielindustrie te transformeren naar een ethischer, efficiënter en duurzamer model.

Jeanologia's stand op de “Egypt Stitch&Tex” beurs in Caïro, februari 2025. Credits: Jeanologia

Tijdens de beurs presenteerde Jeanologia de meest recente versies van zijn geavanceerde technologieën voor textielbehandeling en -afwerking, zoals de lasertechnologie, aan belangrijke kopers en vertegenwoordigers van nationale en internationale productiebedrijven. Met deze technologie, ontwikkeld in 1999, was Jeanologia een pionier in de transformatie van de textielindustrie. Het bedrijf droeg bij aan het verminderen van de enorme milieu-impact van traditionele methoden zoals stone washing en het gebruik van chemische en vervuilende producten. Jeanologia heeft deze innovatie de afgelopen 25 jaar verder geperfectioneerd en presenteerde op “Egypt Stitch&Tex” een volledig geautomatiseerd systeem dat de meest schadelijke traditionele technieken vervangt en tegelijkertijd zorgt voor veiligere processen en meer creatieve mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met ontwerpster María Lafuente, die werd getoond tijdens de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Daarnaast presenteerde het Valenciaanse bedrijf de meest recente versies van zijn technologische oplossingen eFlow plus DB420, H2 Zero en G2 Indra. Met deze laatste technologie voor textiel "wassen" heeft Jeanologia een systeem ontwikkeld, waarbij het gebruik van water en chemicaliën grotendeels wordt vervangen door een duurzamer alternatief op basis van lucht. Volgens Jeanologia is dit de perfecte aanvulling op de lasertechnologie, waardoor een duurzaam afwerkingsproces ontstaat dat het gebruik van chemicaliën en water aanzienlijk vermindert. De combinatie van deze twee technologieën elimineert de noodzaak voor PP-spray en stone washing, wat een doorslaggevende stap betekent naar een schonere en efficiëntere productie.

Egypte: Een markt die zijn positie in de textielindustrie kan heroveren

Jeanologia is al meer dan tien jaar actief in Egypte met een lokaal team. Met de presentatie van de nieuwste updates van zijn belangrijkste technologieën tijdens de afgelopen editie van Egypt Stitch&Tex, wil het bedrijf zijn activiteiten in het land verder uitbreiden en bijdragen aan een duurzamere en meer verantwoorde textielindustrie. Mahmoud Hassan, Area Manager van Jeanologia in Egypte, benadrukt dat deze verandering de concurrentiepositie van de Egyptische textielindustrie zal versterken, doordat de industrie als geheel streeft naar hogere milieunormen. Egypte heeft een enorm potentieel nu bedrijven in Europa hun productielijnen herstructureren en dichter bij hun afzetmarkten brengen om de doorlooptijden en milieu-impact te verminderen.

Wat is Jeanologia's beoordeling van jullie deelname aan de meest recente editie van Egypt Stitch&Tex?

Mahmoud Hassan: “Onze deelname aan deze beurs was zeer positief. Egypt Stitch&Tex was een uitstekende gelegenheid om onze aanwezigheid in een groeiend land te versterken. Tijdens de beurs hebben we bezoek gehad van bestaande klanten en nieuwe prospects die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en efficiëntie. Egypte is, als onderdeel van de strategie om de wereldwijde textielproductie te verplaatsen, een belangrijk productiecentrum aan het worden vanwege de concurrerende kosten en productiecapaciteit. Wij zijn ervan overtuigd dat de implementatie van onze technologieën hier een belangrijke motor voor deze groei zal zijn.”

Denim kledingstukken behandeld met G2 ozon technologie voor de afwerking van Jeanologia kledingstukken. Credits: Jeanologia.

Hoe heeft Jeanologia zich tot nu toe in het land ontwikkeld?

“Jeanologia is al meer dan tien jaar in Egypte gevestigd met een lokaal team dat zich inzet voor de modernisering van de textielindustrie in het land. Egypte is een belangrijke markt voor ons, niet alleen vanwege de groeiende productiecapaciteit, maar ook vanwege de gunstige kostenstructuur, waardoor het een strategische bestemming is voor de wereldwijde textielindustrie. In de afgelopen jaren hebben we nauw samengewerkt met lokale bedrijven om hen te helpen hun efficiëntie te verbeteren, het verbruik van grondstoffen te verminderen en de duurzaamheid van hun processen te verbeteren. Op de Egypt Stitch&Tex hebben we een verdere stap gezet in deze doelstellingen door de nieuwste ontwikkelingen te presenteren van enkele van onze meest baanbrekende technologische oplossingen, zoals laser, G2 Indra, eFlow en H2Zero, die de textielafwerking opnieuw definiëren en nieuwe mogelijkheden openen voor een meer verantwoorde ontwerp en productie.”

En hoe gaat Jeanologia haar activiteiten in Egypte verder ontwikkelen?

“Onze strategie in Egypte zal, net als voorheen, gericht blijven op het ondersteunen van lokale merken, ontwerpers en textielleveranciers in een groeiende markt. Egypte is, zoals ik al zei, een belangrijk punt in de wereldwijde textielproductie aan het worden en onze visie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze sector met innovatieve oplossingen die de milieu-impact verminderen en de productieprocessen optimaliseren. In een markt als de deze, die een aanzienlijke groei doormaakt in de textielproductie, is de vraag naar innovatieve oplossingen zoals die van ons aanzienlijk toegenomen, omdat steeds meer bedrijven zich willen aanpassen aan de nieuwe wereldwijde eisen op het gebied van duurzaamheid en automatisering.”

Samenvatting Jeanologia presenteerde zijn nieuwste technologieën voor textielafwerking op de Egypt Stitch&Tex beurs, met als doel de duurzaamheid in de Egyptische textielindustrie te stimuleren.

Het Valenciaanse bedrijf toonde de nieuwste versies van innovaties zoals het lasersysteem, dat de milieu-impact vermindert en de veiligheid van werknemers verbetert, en technologieën zoals eFlow plus DB420, H2 Zero en G2 Indra, die het gebruik van water en chemicaliën minimaliseren.

Met zijn deelname aan de beurs wil Jeanologia zijn aanwezigheid in Egypte versterken, een belangrijke markt in de verplaatsing van de wereldwijde textielproductie, en tegelijkertijd bijdragen aan de modernisering en duurzaamheid van de hele sector.