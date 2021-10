Jeans betalen met crypto-munten: Bij retailer Score kan het nu

Een primeur in het Nederlandse retaillandschap: een grote retailer gaat cryptovaluta accepteren. Die retailer is Score. Een pilot met de nieuwe betalingsmethode is gestart in het nieuwste filiaal van Score in the Mall of the Netherlands, zo vertelt The Score Group CEO Frank Huisman telefonisch aan FashionUnited.

“Het stond altijd wel op de roadmap, om cryptovaluta als betalingsmethode in te voeren,” zo vertelt Huisman. The Score Group, het moederbedrijf van zowel Score als Chasin’, is een aantal jaren geleden gestart met het veranderen van traditionele retailer naar een internationale omnichannel speler. “Omnichannel is voor ons er altijd kunnen zijn voor de klant. Als je er wil zijn voor de klant, dan moet je er ook voor zorgen dat hij kan betalen waar, wanneer en hoe hij dat wil.”

Huisman geeft aan dat men de consument niet moet onderschatten. “Die kiest toch zijn eigen richting. Als deze beweegt naar andere betalingsmethoden, dan moet je meebewegen. Je moet er klaar voor zijn en ik denk dat wij dat zijn.” Klanten kunnen in de winkel nu afrekenen met Bitcoin, Bitcoin cash, Dai, Ethereum, Litecoin en USD coin. Om dit mogelijk te maken moest de retailgroep gesprekken aangaan met de bank, een eigen crypto rekening openen en achter de schermen alles optimaliseren. Hoewel het betalen met cryptomunten mogelijk wordt gemaakt voor de klant, zal Score Group de cryptovaluta niet op deze manier behouden of zelfs met de valuta speculeren. “We zetten het direct om naar Nederlandse valuta, de euro.”

Een nieuwe doelgroep verwacht Huisman niet per se aan te trekken met de nieuwe betalingsmogelijkheid. Score richt zich namelijk al op mannen met een ‘young state of mind’, een groep die volgens de CEO al geïnteresseerd of zelfs al betrokken is in de wereld van crypto-valuta. Volgens recent onderzoek van MarktEffect zijn al 700.000 Nederlanders actief in die wereld en is nog eens 3,5 miljoen geïnteresseerd erin.

De locatie voor de de pilot, de nieuwe Score-winkel in de Mall of The Netherlands, is gekozen om dit het nieuwste concept is van Score met al veel technologische elementen. Het betalen met crypto-munten past hierdoor bij de ervaring die al wordt neergezet. “Het is een mooie locatie om dit verhaal te presenteren en te piloten,” aldus Huisman. “We gaan kijken hoe het nu werkt met betalen. Zien mensen crypto nog steeds als een interessante belegging? Als we zien dat er met crypto betaald wordt, dan is de stap naar een grote uitrol een relatief kleine.”