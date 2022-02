‘Jeans markt bereikt waarde van 76,1 miljard dollar in 2026’

De wereldwijde jeans markt zal de komende jaren met 4,8 procent stijgen, aldus het nieuwste rapport van Research and Markets. In ‘Denim Jeans - Global Market Trajectory & Analytics’ blijkt dat de markt tegen 2026 naar verwachting een formaat van 76,1 miljard dollar zal hebben.

In 2020 had de jeans markt een formaat van 57,3 miljard dollar. De groeiende interesse in een casual look stuwt de vraag naar jeans, aldus het onderzoek. “Het groeiend aantal vrouwen die werken, het versnelde tempo van verstedelijkingen en de verwestering van lifestyle in opkomende economieën en een opkomst van bewuste mode stuwen de wereldwijde markt voor jeans.” De recente trend van gekleurd denim en nieuw stijlen zorgt ervoor dat het aantal producten die onder de categorie vallen nog groter is.

Groeimarkten op het gebied van jeans worden door Research and Markets voorspeld als China, India, Zuid-Korea, Mexico, Turkije, the Verenigde Arabische Emiraten en Saudi Arabië.