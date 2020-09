Jimmy Choo benoemt Hannah Colman tot nieuwe CEO

De luxe modegroep Capri Holdings heeft Hannah Colman aangesteld als nieuwe CEO van Jimmy Choo. Het is een mooi voorbeeld van hoe je de carrièreladder kan beklimmen, want Colman die al interim CEO was, begon 24 jaar geleden bij Jimmy Choo als store manager in de eerste Jimmy Choo winkel in Londen. Daarna had ze verschillende functies binnen het bedrijf, waaronder directeur EMEA en directeur wereldwijde e-commerce.

Hannah Colma volgt voormalig CEO Pierre Denis op, die in februari na acht jaar stopte. In haar nieuwe rol moet Colman verantwoording afleggen aan John D. Idol, CEO van Capri Holdings. Ze gaat het bedrijf samen met oprichter en creatief directeur van Jimmy Choo, Sandra Choi, leiden.

Beeld: Jimmy Choo via Business Wire