Jimmy Choo: Het merk verliest zijn aantrekkingskracht op de markt niet, want Capri Holdings denkt na over verdere groei

Het sprookje is voorbij, maar de schoen blijft dit keer bij Capri Holdings. Het eigendom van Jimmy Choo blijft namelijk in Amerika, althans voorlopig. Het label bleek niet te passen binnen de ambities van de Prada Group, die voor Versace wel een industrieel plan in wording heeft.

Het is een feit dat er gegokt wordt dat het dossier Jimmy Choo nog op meerdere bureaus open ligt. Volgens Bloomberg heeft Renzo Rosso, ondernemer, oprichter van Diesel en voorzitter van de OTB-groep (waartoe onder andere de merken Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni en Viktor&Rolf behoren), in februari een formeel bod gedaan op de merken Versace en Jimmy Choo van het Amerikaanse bedrijf Capri Holdings. Het bod is ‘nooit overwogen en we weten niet waarom, ook al was het in lijn met de uiteindelijke overeenkomst’, aldus Rosso tegenover Bloomberg. Het merk zou nu in het vizier kunnen zijn van medeoprichter Tamara Mellon, zoals Footwearnews in februari meldde.

In het derde fiscale kwartaal van 2025 noteerde Jimmy Choo een omzet van 159 miljoen dollar

Capri Holdings heeft na de afronding van de deal met de Prada Group laten weten dat het zal investeren in het luxe schoenenmerk, waarvan de resultaten de laatste tijd zijn teruggelopen.

In het derde fiscale kwartaal van 2025 noteerde Jimmy Choo een omzet van 159 miljoen dollar, een daling van 4,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De inkomsten in Noord- en Zuid-Amerika daalden met 10 procent, terwijl die in de EMEA-regio met 9 procent stegen en die in Azië met 17 procent daalden. Het operationeel verlies van Jimmy Choo bedroeg 6 miljoen dollar en de operationele marge min 3,8 procent, vergeleken met een operationele winst van 4 miljoen dollar en een operationele marge van 2,4 procent in het jaar ervoor.

Idol: “We blijven vertrouwen houden in het groeipotentieel op lange termijn van Jimmy Choo”

John D. Idol, voorzitter en algemeen directeur van Capri Holdings, benadrukte vorige week dat de transactie met de Prada Groop voor de verkoop van Versace ‘onze toewijding weerspiegelt om de waarde voor de aandeelhouders te vergroten, onze balans te versterken en de toekomstige groei van Michael Kors en Jimmy Choo te stimuleren'. "We blijven de strategische initiatieven uitvoeren die we tijdens onze recente Investor Day hebben gedeeld en we blijven vertrouwen houden in het groeipotentieel op lange termijn van Michael Kors en Jimmy Choo.”

Michael Kors Holdings kocht Jimmy Choo in 2017 voor 1,35 miljard dollar

Volgens de prognoses van het bedrijf zal Jimmy Choo 2025 afsluiten met een omzet van 600 miljoen dollar, om vervolgens in 2026 naar 550 miljoen dollar te gaan, in 2027 naar 575 miljoen dollar en in 2028 naar 600 miljoen dollar, om in de daaropvolgende jaren 800 miljoen dollar te bereiken.

Voor 2025 verwacht Capri Holdings een totale omzet van 4,4 miljard dollar. Deze projectie is onderverdeeld in 3 miljard dollar van Michael Kors, 810 miljoen dollar van Versace en 600 miljoen dollar van Jimmy Choo.

Michael Kors Holdings, dat later Capri Holdings zou worden, kocht het merk in 2017 voor 1,35 miljard dollar.

De geschiedenis van het merk begint in de jaren '90

Het bedrijf Jimmy Choo is in 1996 opgericht door de in Maleisië geboren ontwerper Jimmy Choo Yeang Keat, met het hoofdkantoor in de East End van Londen. De nicht van Choo, Sandra Choi, leidde het design in het atelier in de East End en werd later creatief directeur, een rol die ze tot op heden bekleedt. Choo verliet het bedrijf in 2001.

De eerste Jimmy Choo-winkel werd in 1996 geopend in Motcomb Street in Londen

De ontwikkeling van de retail was een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. De eerste Jimmy Choo-winkel werd in 1996 geopend in Motcomb Street in Londen, als aanvulling op de distributie in enkele van de meest prestigieuze multibrandstores ter wereld. Twee jaar later breidde het bedrijf uit naar de Verenigde Staten met de opening van twee winkels in New York en Beverly Hills. De internationale expansie zette zich voort met winkels in Sloane Street en Bond Street in Londen, Avenue Montaigne in Parijs, Via Condotti in Rome, Madison Avenue in New York, Rodeo Drive in Beverly Hills en Ginza in Tokio.

Mellon kocht het volledige merk in 2001, voordat ze Jimmy Choo in 2011 aan de Labelux Groep verkocht.

Na de overname in 2017 kocht Capri Holdings ook enkele Italiaanse schoenenfabrieken en kondigde het de opening aan van de nieuwe kantoren voor de supply chain in Scandicci, Florence. Het gebouw in Via Don Perosi is sinds januari 2025 operationeel. Het gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 3000 vierkante meter en biedt werk aan 150 mensen.

Het label heeft een tienjarige licentieovereenkomst gesloten met EssilorLuxottica

Het label heeft ook een tienjarige licentieovereenkomst gesloten met EssilorLuxottica voor het ontwerp, de productie en de wereldwijde distributie van brillen van het merk Jimmy Choo. De overeenkomst, die ingaat op 1 januari 2024, loopt tot 31 december 2028, met een automatische verlengingsoptie voor nog eens vijf jaar.

Momenteel heeft Jimmy Choo een wereldwijd netwerk van winkels met ruim 200 winkels en is aanwezig in de meeste warenhuizen en speciaalzaken over de hele wereld.

Creatief directeur Sandra Choi

Choi is geboren in het Verenigd Koninkrijk op het eiland Wight en heeft haar opleiding gevolgd in Hongkong, China. Ze verhuisde als tiener naar Londen om haar middelbare school af te maken. Gedurende deze periode begon Choi te werken met haar oom, Jimmy Choo, die toen een high-fashion schoenmaker was gevestigd in de East End van Londen, die de wereldwijde jetset bediende, waaronder prinses Diana. Choi bezocht de Central St Martins School, waar ze Fashion Design studeerde, terwijl ze bleef werken als beschermeling van Choo. Aan zijn zijde perfectioneerde Choi de kunst van het maken van high-fashion schoenen: ontwerpen, patronen knippen, zomen, monteren en afwerken. Gefascineerd door het vak besloot Choi vervolgens haar studie te staken om zich fulltime te wijden aan het ontwerpen en beheren van het atelier. Choi is sinds 2013 de creatieve leider van het merk.