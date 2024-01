Joline Jolink lanceert crowdfunding voor volgende stap in realisatie regeneratief model

Modeontwerper Joline Jolink verhuisde in 2023 haar hebben en houwen van Rotterdam naar een boerderij in Welsum (Overijssel). Het doel: het hele proces, van grondstof tot eindproduct, inzichtelijk maken op een plek die haar ontwerpstudio, werkplaats, winkel en permacultuur samenbrengt. Om dat doel te behalen, moet de oude kuikenschuur worden verbouwd en daar zoekt Jolink financiering voor.

De Rotterdamse modeontwerper lanceert daarom een crowdfundingcampagne in maart. Dat doet ze via het platform CrowdAboutNow, zo meldt Jolink in een persbericht. In de oude kuikenschuur, die zo’n 400 vierkante meter telt, wil de modeontwerper laten zien dat het mogelijk is mode te maken met grondstoffen van eigen land. “In het voorjaar start ik met het zaaien van vlas. In de schuur maak ik alle stappen inzichtelijk van het arbeidsintensieve, maar wonderschone proces van zaadje tot kledingstuk. Zodra de schuur verbouwd is kan het een plek worden waar experiment, mode, natuur en educatie samenkomen. Er is ruimte voor samenwerkingen die zorgen voor inspiratie en verbinding.”

Jolink wil aan de noordzijde van de schuur een gevel doortrekken om een glazen pui te creëren, zo schrijft ze. Er wordt dan een verbinding gemaakt tussen de werkplaats en ontwerpstudio met het veld buiten. Bovendien kunnen bezoekers, die door de tuinen of het veld lopen, een glimp van het proces meekrijgen. De verbouwing van de schuur sluit aan bij de visie en werkwijze van Jolink, want er wordt zoveel mogelijk hergebruikt wat er al is.