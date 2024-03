Joline Jolink start crowdfunding met de ‘Steunkous’

Modeontwerper Joline Jolink heeft een groot doel: het hele proces, van grondstof tot eindproduct, inzichtelijk maken op een plek die haar ontwerpstudio, werkplaats, winkel en permacultuur samenbrengt. Als eerste stap verhuisde ze in 2023 van het stedelijke Rotterdam naar een boerderij in Welsum (Overijssel). Om haar doel te behalen, moet de oude kuikenschuur worden verbouwd en daar is kapitaal voor nodig. Dus, lanceert ze vandaag haar crowdfundingscampagne die gepaard gaat met de ‘Steunkous’.

De crowdfunding wordt gelanceerd via het platform CrowdAboutNow. Jolink streeft ernaar minimaal 100.000 en maximaal 200.000 euro op te halen. Op het moment van schrijven staat de teller op bijna 65.000 euro en 73 investeerders.

De financiering gaat naar de verbouwing van de schuur. Zo kan met 100.000 euro de vloer en isolatie, de afwerking en indeling voor verschillende functies worden gerealiseerd. Als het maximale streefbedrag wordt bereikt, gaat Jolinks droom in vervulling; dan wordt de noordgevel verhoogd en dan kunnen glazen puien de binnenruimte met het veld en het biodiverse buitenleven met elkaar verbinden.

De crowdfunding wordt gelanceerd met de ‘Steunkous’. “Wie deze sokken draagt, laat zien onze crowdfundingscampagne te steunen”, schrijft Jolink in het persbericht. De ‘Steunkous’, die in samenwerking met Nederlands sokkenbedrijf Vodde exclusief is ontwikkeld, zijn verkrijgbaar in de maten 35/38, 39/42 en 43/46. De prijs bedraagt 50 euro. Naast de sokken, biedt Jolink haar investeerders nog meer: zo maken zij kans op een overnachting in het natuurhuisje in Welsum, krijgen ze de mogelijkheid een bankje te adopteren op het erf of kunnen ze meedoen in een livestream op haar Instagramkanaal.