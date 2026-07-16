Jolo Fashion Group betreedt de baby gifting markt met Studio Maison

Kinderkledingspecialist Jolo Fashion Group lanceert een nieuw wholesaleconcept, Studio Maison, gericht op de markt voor babycadeaus (gifting). Bij het project is adviseur John van den Herik betrokken, die in het verleden mede aan de wieg stond van kinder- en babylabels zoals Lief! Lifestyle en Fien & Teun.

Via mail legt Van den Herik het concept uit. De focus qua type retail zal niet liggen op fashion retail maar meer op out of home en convenience retail. De opstert is in de Benelux, als on- en offline wholesaleconcept, met de intentie om snel uit te breiden naar een breder lifestylemerk.

Van den Herik stelt dat babycadeaus impulsaankopen zijn. Door in te zetten op distributie via grote, drukbezochte retailketens wil het merk direct een groot publiek bereiken en een hoge zichtbaarheid garanderen.

De eerste fysieke collecties ligt in het eerste kwartaal van 2027 in de schappen.

Jolo Fashion Group, gevestigd in Breda, produceert jaarlijks meer dan 2,5 miljoen stuks kinderkleding voor zowel eigen merken als private labels.