Jonge Franse ontwerpers kampen met financiële onzekerheid en een tekort aan vakmensen

Aan de vooravond van Paris Fashion Week bespreken verschillende jonge Franse ontwerpers in La Caserne de zakelijke uitdagingen. Onder hen Mossi, Jeanne Friot, Pierre-François Valette, Phileo Landowski en Steven Passaro. De belangrijkste gesprekspunten zijn de onzekere economische omstandigheden, de concurrentie-onbalans, ontoereikende opleidingen en een tekort aan technische vakkrachten.

Allen spreken over financiële instabiliteit. Het is moeilijk om duurzaam van hun werk te leven. Er is een constante druk op de cashflow door collectiepresentaties, productie en operationele activiteiten. Ook is er een frequente noodzaak voor externe financiering. De weg van het ondernemerschap wordt omschreven als een “hindernisbaan”. Het is een mentale last door de veelheid aan rollen, zoals ontwerp, management en financiering. Dit leidt ertoe dat sommige modehuizen al na een paar jaar de deuren sluiten.

De hoge kosten voor shows, showrooms en presentaties, en de terugkerende uitgaven rondom de Paris Fashion Week-kalender, beïnvloeden de cashflow. Hierdoor zijn ze afhankelijk van eenmalige steun, zoals prijzen en particuliere samenwerkingen. Dit dwingt hen hun marges te verlagen. Zij vinden dat mode beperkte institutionele steun krijgt in vergelijking met andere culturele sectoren.

Paris Fashion Week: jonge Franse ontwerpers waarschuwen voor kwetsbaar bedrijfsmodel

Bijeenkomst in La Caserne op voorstel van Nicolas Bonnet-Ouladj en Emmanuel Grégoire Credits: Stadhuis van Parijs

Tijdens PFW ervaren zij geen gelijk speelveld binnen het ecosysteem. Ze beschouwen zichzelf als benadeeld ten opzichte van de economische macht van grote merken. Daarnaast concurreren ze met buitenlandse ontwerpers die op hetzelfde niveau in de planning staan, maar voor wie de arbeidskosten voor de productie van een collectie aanzienlijk lager zijn.

De hoge kosten van modeopleidingen leiden bovendien tot een focus op stylistprofielen. Dit gaat ten koste van technische functies die essentieel zijn voor de productie. Hierdoor is er een tekort aan mensen met een opleiding in productie, assemblage en machinebediening. Ontwerpers ondervinden daardoor moeilijkheden bij het werven van operationeel personeel voor hun ateliers. De schaarste aan beschikbare technische profielen draagt bij aan hogere productiekosten.

Verschillende ontwerpers benadrukken hun actieve rol in de overdracht van vaardigheden en de ondersteuning van lokale werkgelegenheid. Sommigen leiden direct jong talent op of ontwikkelen productiefaciliteiten voor andere merken.

Hoe kan de onafhankelijkheid van deze nieuwe generatie ontwerpers worden beschermd? De sprekers begrijpen dat de gemeente vlak voor de verkiezingen maar beperkt kan handelen. Tegelijk zeggen ze dat hun problemen ook voortkomen uit nationale zaken, zoals onderwijs, belastingen en het industriële model van de mode in Frankrijk.