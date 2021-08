Joy House of Brands over SS22-inkoop: “Focus op mooiere, rijkere en natuurlijke materialen”

Hoewel de wereld er al drastisch anders uitziet dan een jaar geleden, blijft het voor de modeindustrie een uitdaging om inkopen te doen. Hoe ziet de zomer van 2022 eruit? Is de wereld dan weer ‘coronavrij’, komt die massale opleving en feestzomer dan vol met bruiloften, festivals en andere gelegenheden. Om een vinger aan de pols te houden hoe het in de branche gaat, belt FashionUnited met ondernemer en inkoper Jeroen Bezu van Joy House of Brands in Roden.

Hoe kijken jullie tegen het inkoopseizoen en SS22 aan?

”Normaal gesproken bereiden we ons voor door te trendspotten en de beurzen te bekijken. De beurzen wordt dit seizoen heel lastig. Er zijn wat initiatieven online, maar daar krijg je maar een beperkt deel te zien en moet je je afvragen of dat passend is voor de winkel.”

”Daarbij vinden we nog iets anders heel belangrijk en dat is: ‘Welke partijen hebben ons heel erg geholpen in de tijd dat het moeilijk was?’ Daar hebben we op dit moment simpelweg meer sympathie voor en we zullen bij hen eerder wat extra aan orders schrijven dan bij een ander. De collectie moet natuurlijk wel goed genoeg zijn, maar we hebben best wel wat stabiele merken waarvan we zeker weten dat we daar goed terecht kunnen.”

”Het hele oriëntatieproces voor inkoop is nu gewoon veranderd. Waar je eerst veel orders zou schrijven, neem je ze nu mee en geef je later pas de definitieve order door op het moment dat je meerdere collecties hebt gezien zodat je zeker weet dat je de goede kant op kan.”

Kwam het voor de pandemie ook al voor dat je orders meenam?

“Nee. Alleen tijdens de financiële crisis heb ik dat wel gedaan, maar toen het weer stabieler werd schreven we negen van de tien orders direct.”

Is de verhouding voor-inkoop en bijkoop verschoven?

“Het is bij ons wel verschoven, maar het percentage bijkoop was altijd wel hoog. We zijn groot in jeans en werken daarbij heel veel met never out of stock jeans.”

”We zien nu in reguliere collecties dat het risico meer verdeeld wordt. Vroeger lag het voornamelijk bij ons voor meer dan 80 procent, nu proberen we dat te verleggen naar 60/40 en waar mogelijk 50-50 met afspraken erbij.”

Waarop baseer je wat gaat inkopen - data, trendsvoorspellingen, iets anders?

“Een heel groot deel is op basis van data. We houden door de jaren heen heel keurig alles bij en kijken daarbij onder andere naar rendement dat we met een merk gedraaid hebben, rentabiliteit, omloopsnelheid en doorverkoop. Die cijfers hebben we nu natuurlijk ook. Die zijn wel enorm vertekend omdat we een aantal maanden dicht zijn geweest en we eigenlijk de maanden december tot en met maart niet de omzet hebben gehad die we normaal hebben.”

“We hebben een combinatie gepakt van 2019 en 2020, daar hebben we een gemene deler uitgehaald. Onder andere de merken met een positieve flow in 2020, maar ook de zekerheid uit het seizoen van 2019. Het was wel een klus. Het was iets minder makkelijk dan ik me had voorgesteld.”

Met het wegvallen van de beurzen, hoe orienteer je je nu? Wat zijn de grootste kanalen waar je inspiratie uit haalt?

“Het grootste kanaal blijft de straat. Net als de voorgaande jaren is dat voor ons de belangrijkste voorspeller. Daarbij hebben we het voordeel dat we niet in het hoogmode segment zitten, meer in de mode volgende categorie. Daardoor kunnen we kijken wat er gebeurt op straat, wat leeft er, wat zien we daar voor trends? Daar moeten wij op inspelen richting de toekomst. Normaal gesproken kunnen we deze trends goed peilen op een beurs bij de merken, maar we zullen nu nieuwe merken niet de kans geven om binnen te komen omdat we ze niet op de beurzen of de andere gewoonlijke plekken zien. Voor hen is het wel lastig om zichtbaarheid te krijgen.”

Zijn er trends gespot op straat die jullie in de collectie moeten hebben voor SS22? Dingen waar je op inzet?

“We zien wel dingen die we absoluut in het assortiment willen hebben, maar dat zijn minder opvallende trends dan een jaar geleden. Waar streetwear en joggingpakken echt opkwamen, zien we dat nu veel minder. Het is allemaal iets meer modisch aan het worden ten opzichte van de lockdowntrends. Wij merken nu al dat de consument zich netter wil kleden.”

“Op dit moment is er wat meer geld onder de mensen omdat ze het een tijd niet makkelijk uit hebben kunnen geven. De klant kiest nu bewust voor iets moois en dat zorgt wel voor een extra dimensie in het vak. Het is voor ons leuker om klanten in iets moois te kunnen steken in plaats van die twee tientjes te besparen omdat een spijkerbroek niet over de 120 euro mag kosten.”

“Wij hebben altijd van Diesel wat specials in het assortiment en dat is voor ons een leuk product erbij. Het is een leuk product in de winkel, want dat zijn de mooiste broeken die je kan vinden. Waar deze eerder mondjesmaat werden verkocht, verkopen we nu elke week meerdere. Dat is toch wel bijzonder.”

Zijn door corona dingen veranderd in het assortiment?

“Je ziet wel dat het steeds belangrijker wordt waar kleding geproduceerd wordt. Duurzaamheid is steeds belangrijker. Daar heeft niet alleen corona aan bijgedragen, maar ook de blokkade van het suez-kanaal. Mensen zijn wel voorzichtiger geworden.”

“Waar wij nu zelf voor kiezen is dat we de collectie nu wel mooier gaan brengen. Hoogwaardige producten. Waar we zelf op hopen, en ook wel verwachten dat het terug gaat komen, zijn de feestjes en het kleden voor feestjes. Dat is natuurlijk al lange tijd niet gebeurd. We zullen iets netter gaan inkopen. Mooiere, rijkere en natuurlijkere materialen. De polyesters zijn we wel zat. Dat biedt kansen voor mooie producten.”

Zijn er nog andere belangrijke dingen waar je op let?

“Wat ik belangrijk vind is dat we de klant kunnen blijven verrassen. We hebben nu natuurlijk de kans gehad, na een tijd waarin mensen verplicht online moesten kopen of in ieder geval niet naar de winkel konden komen, om een leuke frisse winkel neer te zetten. Eigenlijk willen we vanaf nu continu iets doen zodat er verrassingen blijven in de winkel. Leuke activiteiten, leveranciers die hun verhaal komen vertellen op de vloer en daarnaast wordt het atelier steeds belangrijker. Zo moeten we door kunnen om daar echt wat moois van te maken.”