Juridische druk op El Corte Inglés neemt toe: Medewerkers distributiecentra willen naar cao logistieke sector

De afgelopen tien jaar heeft de detailhandelsector steeds meer logistieke functies op zich genomen als onderdeel van de transformatie naar een omnichannelmodel. Digitalisering en de opkomst van e-commerce hebben een groot deel van de operationele last verschoven van fysieke winkels naar distributiecentra, waar processen zoals orderafhandeling, realtime voorraadbeheer en leveringscoördinatie zijn geconcentreerd.

In dit nieuwe landschap is het mogelijk dat sommige collectieve arbeidsovereenkomsten de huidige dynamiek niet volledig weerspiegelen en daarom herziening behoeven.

Meer dan 200 medewerkers van de Spaanse warenhuisketen El Corte Inglés’ belangrijkste logistieke centrum aan de rand van Madrid eisen individueel, maar georganiseerd, dat hun arbeidsvoorwaarden worden beheerst door de logistieke cao in plaats van de detailhandel cao.

Hun verantwoordelijkheden - het bedienen van zware machines, het voorbereiden van bestellingen en regelmatig werken op zon- en feestdagen - komen volgens hen overeen met logistieke activiteiten in plaats van detailhandel. Voor het personeel zou de overstap een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden betekenen; voor het bedrijf zou het hogere structurele kosten met zich meebrengen.

De rechtbank heeft reeds een arbeidsinspectie van het centrum aangevraagd en zal naar verwachting op 10 september beslissen of de zaken afzonderlijk worden behandeld of worden geconsolideerd tot een collectieve actie, dit in een context van gebrek aan vertrouwen in vakbonden die op één lijn staan met het bedrijf.

Mochten Spaanse rechtbanken de claims consolideren tot een collectieve actie en in het voordeel van het personeel beslissen, dan zou de beslissing een precedent kunnen scheppen met gevolgen die verder gaan dan Spanje en mogelijk de arbeidsonderhandelingen in andere Europese markten kunnen beïnvloeden.