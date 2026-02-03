JW Anderson bereikt winstgevendheid ondanks omzetdaling in 2024

JW Anderson noteert in het boekjaar eindigend op 31 december 2024 een duidelijke verbetering van de winstgevendheid, ondanks een lichte daling van de omzet.

Volgens documenten van Companies House (gelijk aan Kamer van Koophandel in Nederland en Kruispuntbank voor Ondernemingen in België) bedraagt de totale omzet voor het jaar 28,43 miljoen pond (32,94 miljoen euro), een daling van vijf procent ten opzichte van de 29,9 miljoen pond in 2023. De daling hangt samen met de timing van de leveringen voor het SS25-seizoen.

De winst voor het jaar stijgt aanzienlijk naar 21,3 miljoen pond, vergeleken met een verlies van 3,5 miljoen pond in 2023. Deze verbetering is voornamelijk te danken aan de succesvolle herstructurering van een intragroepslening. Het operationele verlies neemt echter toe van 1,6 miljoen pond naar vijf miljoen pond.

De e-commerce omzet toont een ‘bescheiden, vlakke groei’ ten opzichte van het voorgaande jaar. De retailomzet groeit daarentegen met vijftien procent. Dit is mede dankzij de bijdrage van de winkel in Milaan, die zijn eerste volledige handelsjaar voltooide, naast de bestaande locatie in Londen.

Het bedrijf geeft aan gefocust te blijven op het vergroten van de naamsbekendheid, het uitbreiden van het marktaandeel binnen de wereldwijde mode-industrie en het verbeteren van de algehele netto operationele positie.