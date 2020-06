Kabinet: grote bedrijven moeten mkb-leveranciers sneller gaan betalen

Grote bedrijven moeten leveranciers in het midden- en kleinbedrijf binnen dertig dagen gaan betalen. De wettelijke betaaltermijn hiervoor is nu nog zestig dagen, maar staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben een wetswijziging ingediend om deze te verkorten. Dat melden verschillende nationale media, waaronder de NOS.

Het voorstel voor wetswijziging is een gevolg van een recente evaluatie van de bestaande Wet betaaltermijnen grote bedrijven. Deze wet stond vorig jaar al onder druk: destijds kondigde het kabinet aan de betaaltermijn te halveren als de bedrijfssector er niet in zou slagen de gemiddelde betaaltermijn op eigen kracht te verkorten. Dat lukte inderdaad niet, zo blijkt uit de evaluatie. In 2019 steeg de gemiddelde termijn zelfs, van 41 dagen in het eerste kwartaal naar 41,4 dagen in het tweede kwartaal.

"Rekeningen worden steeds later betaald in plaats van eerder en dat is onwenselijk", zo stelt Keijzer in een NOS-artikel. "Veel zzp'ers en mkb'ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten." Dat geldt zeker in coronatijd, benadrukt zij. De bedoeling van de wetswijziging is om zelfstandig ondernemers en mkb’ers een sterkere onderhandelingspositie te verschaffen ten opzichte van grote bedrijven. Als de betaaltermijn van dertig dagen wordt overtreden, zijn de grote bedrijven hun leveranciers een schadevergoeding verschuldigd en kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor juridische en incassokosten.

De wetswijziging gaat naar alle waarschijnlijkheid dit najaar in consultatie. Daarna is het wachten op akkoord van de Eerste en Tweede Kamer.