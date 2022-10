Kamer van Koophandel: aantal faillissementen stijgt door corona en kostencrisis

De Kamer van Koophandel ziet een stijging in het aantal faillissementen van economisch actieve ondernemingen in september, blijkt uit het trendrapport Bedrijfsleven over september 2022. Het aantal faillissementen in september 2022 is het hoogste aantal sinds oktober 2020.

Joris Knoben, Hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Universiteit Tilburg, ziet dat het aantal faillissementen vrij laag is, zo staat in het persbericht van de KVK. “Toch is het een belangrijke graadmeter voor problemen in het bedrijfsleven”, aldus Knoben. “Het aantal faillissementen is al een paar maanden op rij hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en geeft aan dat de stapeling van problemen, zoals corona en de kostencrisis, steeds meer bedrijven teveel wordt.”

Het aantal starters stijgt al jaren, maar een stijging in stoppers is nieuw, ziet Knoben. Het aantal nieuwe ondernemingen steeg in september 2022 met 4,1 procent. Het aantal stoppers in diezelfde maand steeg met 2,7 procent. Dat is voor nu stabiel. Maar, Knoben ziet een kanttekening: de trends worden gedomineerd door startende en stoppende zzp’ers. Onder het midden- en kleinbedrijf is er een duidelijke daling van het aantal starters en een stijging van het aantal stoppers te zien. Het is een signaal van toenemende problemen onder het MKB, net zoals bij het aantal faillissementen, zo is te lezen in het persbericht.