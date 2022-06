Kamer van Koophandel: toenemend aantal startende ondernemers, maar ook toename in stoppers

Afgelopen mei waren er in Nederland zestien procent meer starters van ondernemingen van in dezelfde maand van het voorgaande jaar, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). In maart en april van dit jaar lag het aantal starters nog lager in vergelijking met 2021. Het aantal gestopte ondernemingen steeg echter ook, met 32 procent naar 10.021 in totaal. Ook in maart en april vond er al een stijging in het aantal stoppers plaats.

Wel loopt de hoeveelheid starters nog steeds vooruit op het aantal stoppers, waardoor het totale aantal Nederlandse bedrijven blijft toenemen. Per 1 juni 2022 zijn er in totaal 2.245.972 ondernemingen in Nederland, een toename van ruim vijf procent ten opzichte van vorig jaar.

De toename van het aantal starters vond vooral plaats in de Randstad. Zo groeide het aantal starters in mei 2022 in vergelijking met het voorgaande jaar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met 27, 28, 24 en 26,3 procent respectievelijk.

Het aantal failissementen steeg in mei ten opzichte van de vorige maand, maar lag met 161 nog steeds relatief laag.