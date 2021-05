Kapitaalinjectie van 16,5 miljoen euro voor Orderchamp

Unsplash

Online groothandelsplatform Orderchamp krijgt een investering van 16,5 miljoen euro, zo meldt het bedrijf op de website. Met de kapitaalinjectie wil het bedrijf hun missie kracht bij zetten en uitbreiden in Europa, aldus het bericht.

De investeringsronde wordt geleidt door Prime Ventures dat eerder investeerde in onder meer TakeAway.com en Meero. Met de nieuwe investering zal Thijs Emondts van Prime Ventures toetreden tot de Raad van Commissarissen van Orderchamp, zo is te lezen in het bericht. “Traditionele wholesale is erg gefragmenteerd en weinig innovatief. Door middel van Orderchamp’s superieure technologie, zoals bijvoorbeeld datagedreven aanbevelingen, een uniek assortiment en een slimme marktstrategie, biedt zij zowel retailers als merken een unieke klantervaring,” aldus Emondts in het bericht. “Wij zijn erg onder de indruk van Orderchamp’s team, haar explosieve groei en hoge klantretentie. We zien dat Orderchamp een concreet probleem oplost voor beide klantgroepen. Ik kijk uit naar onze samenwerking terwijl ze hun positie in Europa verder versterken en de digitale revolutie in inkoop leiden.“

Het gros van de investering zal gebruikt worden om het internationale merkaanbod te vergroten, de digitale inkoopervaring te verbeteren en het doorontwikkelen van de technologie van het bedrijf. Op dit moment zijn er al 1.800 merken aangesloten bij Orderchamp en 30.000 retailers uit heel Europa. Het bedrijf meldt dat het de komende maanden verder uit zal breiden naar nieuwe markten. “Onze internationale strategie speelt een cruciale rol in onze missie om online inkopen te verbeteren en retailers en merken te laten excelleren,” zo schrijft Joost Brugmans, CEO van Orderchamp, in het bericht.

Orderchamp werd nog geen twee jaar geleden opgericht met de overtuiging dat het wholesale model inefficiënt en verouderd is. Merken zouden hierdoor moeite hebben met het vinden van de juist verkoopkanalen en retailers vinden het lastig om bijzondere producten te ontdekken. Orderchamp wil merken en zelfstandige retailers met elkaar verbinden in een digitale marktplaats.