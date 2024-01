Kapitaalinjectie voor innovatief textielbedrijf Neffa, krijgt als eerste geld van Dutch Industrial Biotech Seed Fund

Neffa (New Fashion Factory) is het eerste bedrijf dat het Dutch Industrial Biotech Seed Fund krijgt, meldt Stichting Doen. Neffa is hierdoor een stap dichterbij zijn doel om de mode- en interieurindustrie te voorzien van innovatieve 3D-productietechnologie. Neffa gebruikt in het laboratorium gekweekte bio-materialen (bijvoorbeeld, de wortels van paddenstoelen, red.), waar 3D-producten van gemaakt kunnen worden. De financiering betekent dat het bedrijf deze innovatieve technologie verder uit kan werken.

Neffa is een jong Nederland bedrijf, gezien als pionier op het gebied van duurzame oplossingen oplossingen bedenken binnen de mode- en interieurindustrie. De succesvolle financieringsronde markeert niet alleen een belangrijke stap voorwaarts voor het bedrijf, maar bevestigt volgens Stichting Doen ook het groeiende momentum van duurzame innovaties.

Nicoline van Enter, mede-oprichter van Neffa legt een aantal problemen in de mode- en interieurindustrie uit en geeft aan hoe de investering zal helpen: "Neffa biedt een holistische oplossing voor de duurzaamheidsuitdagingen van de mode- en interieurindustrie. Deze sectoren worstelen niet alleen met materiaalproblemen, maar ook met complexe toeleveringsketens. Ons doel is om lokale on-demand productie mogelijk te maken met maatwerkopties en een robuust end-of-life systeem. Aniela (mede-oprichter, red.) en ik hebben zelf veel tijd in de mode-industrie doorgebracht en begrijpen de veelzijdigheid van deze problemen. Daarom omvat onze aanpak een volledig spectrum, van een digitaal 3D-ontwerpsysteem tot in het lab gekweekte natuurlijke materialen die thuis gecomposteerd kunnen worden en een zero-waste robotproductielijn."

Medeoprichter Aniela Hoitink vult aan: "In het afgelopen jaar heeft ons biochemisch laboratorium verschillende veelbelovende materiaalsamenstellingen ontdekt die nog niet eerder onderzocht waren, waardoor onze materialen een ongeëvenaarde veelzijdigheid en tactiele kwaliteiten krijgen. Dankzij deze nieuwe financiering kunnen we deze baanbrekende innovaties verder verfijnen en patenteren."

De investeerders reageren enthousiast op het feit dat Neffa als eerste bedrijf het Dutch Industrial Biotech Seed Fund krijgt. Damien van der Bijl, Investment Director bij Capricorn Partners: "Wij geloven in de holistische benadering van Neffa om de grote duurzaamheidsuitdagingen van de mode-industrie aan te pakken, door volledig duurzaam materiaal aan te bieden, evenals reducties in afval en watergebruik. Bovendien biedt de Neffa-methode ontwerpers een heel nieuw universum van mogelijkheden in vormen, texturen en functionaliteit. We kijken echt uit naar de spannende producten die ontwerpers en merken met Neffa zullen creëren!".

Ook Juri van Dolderen, Senior Investment Manager bij ROM Regio Utrecht is enthousiast. Dit is niet de eerste keer dat het bedrijf in Neffa investeert: "De zeer innovatieve en duurzame supply chain oplossing van Neffa heeft de potentie om de mode- en interieurindustrie te transformeren. Onze voortdurende betrokkenheid toont onze waardering voor de aanzienlijke ontwikkeling die Neffa heeft laten zien sinds onze investering in 2021."

De uitreiking van het Dutch Industrial Biotech Seed Fund aan Neffa werd mogelijk gemaakt door verschillende ondernemingen. Te weten: het Cleantech Team van Capricorn Partners, een investeringsmaatschappij in Cleantech en technologie, twee bestaande investeerders van Neffa: Stichting Doen en ROM Regio Utrecht, en PDS Ventures, een op mode gericht fonds dat zich inzet voor een duurzame waardeketen binnen de mode-industrie.