Kappahl verwerft meerderheidsbelang in Zweedse tweedehands retailer Arkivet

De Scandinavische retailgigant Kappahl Group verwerft een meerderheidsbelang in Arkivet Second Hand. De overname is een strategische zet ter versterking van zijn positie in circulaire mode en de uitbreiding van doorverkoopmogelijkheden.

Arkivet, de toonaangevende tweedehands retailketen van Zweden, zet zijn 'Modern Second Hand'-concept voort. Dit concept combineert een gecureerd tweedehands assortiment met een fysieke winkelervaring. De overname is bedoeld ter ondersteuning van de expansie, zowel binnen Scandinavië als internationaal.

Voor Kappahl past de investering in de bredere strategie voor de opbouw van een merkenportfolio en de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen binnen de groep. Naast het kernmerk Kappahl exploiteert het bedrijf ook Newbie. De groep blijft zijn eigen circulaire initiatieven ontwikkelen en ondersteunt de groei van Arkivet als onderdeel van een bredere duurzaamheidsstrategie.

In een verklaring zei Elisabeth Peregi, president en CEO van Kappahl Group: “We zijn onder de indruk van het concept van Arkivet, dat tweedehands mode op een moderne manier presenteert en aanbiedt aan klanten die zowel tweedehands kleding willen kopen als verkopen.”

Ze voegde eraan toe: “Dit is een belangrijke en opwindende stap voor ons. Arkivet vertegenwoordigt een bedrijfsmodel waar we sterk in geloven en dat een natuurlijke rol heeft in een meer verantwoorde mode-industrie, waar kledingstukken een lang leven krijgen.”

Arkivet CEO Martin Hallander zei dat de samenwerking zou helpen om het bedrijf op te schalen, en verklaarde: “We zijn oprecht trots om Kappahl Group als partner te verwelkomen. Met zijn sterke Scandinavische aanwezigheid en uitgebreide ervaring in merkopbouw, zien we grote kansen om samen het 'Modern Second Hand'-aanbod op te schalen.”

Hij voegde eraan toe dat de samenwerking “betere voorwaarden biedt voor verdere expansie en ontwikkeling, terwijl we trouw blijven aan wie we zijn als Arkivet.”