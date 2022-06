Karl Lagerfeld officieel in handen van G-III Apparel Group ltd.

Modemerk Karl Lagerfeld is officieel in handen van de Amerikaanse G-III Apparel Group, zo blijkt uit een persbericht van de groep. Een maand geleden kondigde de groep de overnameovereenkomst aan waarbij het de resterende 81 procent van Karl Lagerfeld in handen zou krijgen. De transactie is nu afgerond, zo blijkt uit een nieuw persbericht.

G-III Apparel Group heeft 200 miljoen dollar neergelegd voor de resterende 81 procent aan aandelen in het Franse merk. Hierdoor is Karl Lagerfeld nu volledig in handen van de groep en een dochterbedrijf van G-III Apparel Group.

G-III Apparel Group heeft meerdere bekende merken in het portfolio zitten. Zo is het onder andere de eigenaar van DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Vilebrequin en Sonia Rykiel. Daarnaast heeft de groep ook nog veel licenties waaronder de licenties van Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess?, Levi’s en Dockers. De licenties zorgen ervoor dat de groep producten kan en mag ontwikkelen, produceren en distribueren onder de namen van de modemerken waarvan het licenties heeft.