Kate Spade benoemt twee ‘industrie veteranen’ tot nieuwe hoofdontwerpers

Kate Spade New York heeft twee nieuwe hoofdontwerpers benoemd: Tom Mora en Jennifer Lyu, zo meldt Kate Spade woensdag in een persbericht. Beiden zullen de titel senior vice president en hoofd ontwerp aannemen.

Als team zullen ze zich bezighouden met het ontwerpen van het complete assortiment aan productcategorieën. Mora focust zich op prêt-à-porter, schoenen, juwelen, interieur en lifestyle categorieën, terwijl Lyu het ontwerp van handtassen en accessoires collecties van het merk onder haar leiding heeft. Het duo zal hierbij “leunen op de erfgoedcodes van het merk Kade Spade en daar een frisse kijk aan toevoegen”, zo staat er in het persbericht vermeldt.

Zowel Mora als Lyu waren al langere tijd werkzaam bij Kate Spade. Zo deelt Kate Spade’s CEO Liz Fraser over de aanstelling: "Tom en Jennifer zijn beiden belangrijke leden van het Kate Spade New York ontwerpteam, en we zijn verheugd om hun officiële rollen aan te kondigen als senior vice president en hoofd ontwerp voor hun respectievelijke categorieën."

Mora en Lyu hebben respectievelijk dertig en 25 jaar ervaring. Zo werkte Mora als creatief directeur bij Cole Haan en was hij daaraan voorafgaand in dienst bij Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Coach en J.Crew. Zijn studie volgde hij aan de Parsons School of Design. Lyu bekleedde voor haar tijd bij Kate Spade senior ontwerpfuncties bij Tory Burch, Phillip Lim, Emilio Pucci, Louis Vuitton en Prada.