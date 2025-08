Katjes neemt meerderheidsbelang in Bogner

Katjes neemt een meerderheidsbelang in Willy Bogner GmbH. Katjes International GmbH & Co. KG, de investeringsmaatschappij van de gelijknamige Duitse snoepfabrikant, neemt 60 procent van de aandelen over in het kledingbedrijf uit München, meldde Bogner vrijdag. De familie Bogner verkoopt het meerderheidsbelang, maar blijft met 40 procent betrokken bij het bedrijf. Dankzij een sterke kapitaalstructuur wordt de groei van het bedrijf verder gestimuleerd.

“De investering van Katjes International is een mijlpaal voor de toekomst van onze merken Bogner en Fire+Ice”, aldus Bogner CEO Daniel Hiendlmeier, die de leiding iets meer dan een jaar geleden overnam. “Katjes International deelt onze visie op innovatie en merkpositionering, met een diep begrip van onze identiteit. Deze investering biedt geweldige kansen voor het merk, onze medewerkers en partners.”

Bogner blijft na de investering van Katjes juridisch en organisatorisch zelfstandig opereren. Het hoofdkantoor van het bedrijf blijft in München.

In het boekjaar 2023/24 heeft het bedrijf zijn omzet naar een nieuw recordniveau getild en ook operationeel vooruitgang geboekt. De omzet bedroeg 187,6 miljoen euro, een groei van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

“Deze transactie versterkt onze kapitaalbasis en creëert een uitstekende basis om onze internationale groei te stimuleren en wereldwijde klantenbindingen uit te breiden”, voegt Bogners financieel directeur Frank Wiesner toe. “Deze stap bevestigt de aantrekkingskracht van het merk Bogner en het succes van onze strategie in de afgelopen jaren.”

Katjes breidt portfolio uit met luxegoederen

Katjes International investeert in verschillende merken, met name in de consumentengoederen sector. Tot het bedrijf behoren onder andere de snoepgoedleveranciers Sperlari, Piasten en Harlekijntjes. Met Bogner breidt het bedrijf zijn portfolio nu uit naar het luxesegment, legt Tobias Bachmüller, managing partner van Katjes International, uit.

“Met onze successen in de persoonlijke verzorgingssector – met Bübchen, Theramed en Shirin Beauty – hebben we bewezen dat we merken buiten onze oorspronkelijke business winstgevend kunnen ontwikkelen”, aldus Bachmüller. “De doorontwikkeling van merken in het consumentengoederensegment in Europa is onze kracht en past in onze langetermijnstrategie. Met Bogner breiden we ons merkenportfolio uit naar het luxesegment en versterken we het daarmee verder.”