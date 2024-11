Katy Perry wint zaak over merkenrecht: Modelabel 'Katie Perry' moet worden ingetrokken

Popster Katy Perry heeft haar langlopende zaak over merkenrecht tegen de Australische modeontwerper Katie Jane Taylor, die haar modelabel onder de naam Katie Perry voert, gewonnen. Het juridisch conflict draait om de rechten op de merknaam "Katie Perry", die door Taylor in 2008 in Australië werd geregistreerd. De rechtbank oordeelde dat Taylors handelsmerk "Katie Perry" moest worden ingetrokken. Bovendien werd Taylor veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, zo melden The Guardian en SBS News.

Het juridisch conflict begon toen Perry in 2014 haar merchandise, waaronder kleding met haar artiestennaam, verkocht tijdens haar tournee in Australië. Taylor, die haar merk al sinds 2008 had geregistreerd, klaagde de zangeres aan wegens inbreuk op haar merk. In eerste instantie werd er in 2023 in een rechtbank in Australië in het voordeel van Taylor geoordeeld, maar Perry ging tegen deze uitspraak in beroep.

De rechters in het hoger beroep oordeelden unaniem in het voordeel van de popster, waarbij zij de beslissing van de eerdere rechtbank vernietigden. De rechters concludeerden dat Perry’s gebruik van haar naam op merchandise tijdens haar tournee eerlijk was, gezien het feit dat Perry haar naam als handelsmerk al in 2009 had geregistreerd, vijf jaar voordat Taylor haar bedrijf oprichtte. De rechters wezen er ook op dat Taylor al op de hoogte was van de internationale bekendheid van Perry voordat ze haar eigen merk "Katie Perry" registreerde. Daarnaast had Perry, voordat de rechtszaak begon, een poging had gedaan om tot een ‘co-existentieovereenkomst’ te komen (dit is een overeenkomst waarbij beide partijen hun merkrechten erkennen en samen op de markt kunnen opereren). Dit voorstel werd door Taylor echter afgewezen, wat volgens de rechters een gemiste kans was voor een vreedzame oplossing.

Na de uitspraak uitte Taylor haar teleurstelling: "Sinds ik 11 jaar oud was, droomde ik al van een eigen modelabel. En nu is die droom, waar ik sinds 2006 zo hard voor heb gewerkt, van mij afgenomen." Ze voegde toe: "Een handelsmerk is het papier waarop het gedrukt staat niet waard." Perry zelf weigerde commentaar te geven op de zaak.