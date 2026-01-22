Kenneth Cole plant Europese uitbreiding met lancering in 30 landen

Het Amerikaanse modehuis Kenneth Cole plant een uitbreiding naar 30 landen en richt zich op regio's met groeipotentieel. Met een focus op Europa moet de uitbreiding tegen 2030 een omzet genereren tussen de 400 en 500 miljoen dollar.

Het merk bevestigde de stap aan WWD en kondigde aan dat de eerste conceptstore in maart in Praag opent. Daarna volgt in mei een nieuwe locatie in Oostenrijk, waarna verdere uitbreiding naar Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten gepland staat.

In totaal worden er tot 2030 ongeveer honderd franchisewinkels geopend, naast een ‘dubbelcijferig aantal shop-in-shops’ in warenhuizen. De activiteiten vallen onder een nieuwe bedrijfseenheid, Kenneth Cole Europe. Deze is gevormd met een strategische operationele partner en wordt versterkt door wholesale- en franchiseovereenkomsten.

De uitbreiding volgt op de opening van een showroom in Düsseldorf, Duitsland, en de introductie van e-commerceplatforms voor het Verenigd Koninkrijk en de EU, die vandaag zijn gelanceerd. Wholesale-, retail- en franchisepartners worden bediend vanuit een magazijn in Venlo, Nederland, via een nieuw Enterprise Resource Planning-platform. De wholesale-activiteiten starten officieel in de herfst.

De uitrol in Europa is een hernieuwde toewijding aan de regio. In een gesprek met WWD zei Kenneth Cole, oprichter en creatief directeur van het gelijknamige merk: “Europa is altijd een belangrijk onderdeel van het verhaal van ons merk geweest, en dit markeert een spannend nieuw hoofdstuk. We komen groots terug – met de juiste infrastructuur en een moderne, wereldwijde visie op hoe het merk zich presenteert in een steeds kleiner wordende wereld.”

In een eigen verklaring zei CEO en president Jed Berger dat het groeiplan gebaseerd is op ‘een sterk product en impactvolle marketing’. Het plan pakt de relatief lage internationale aanwezigheid van het bedrijf aan door kansen in andere landen te benutten. “Veel internationale bedrijven zoals het onze zijn wereldwijd actief,” vertelde Berger aan WWD. “Hun percentage van de omzet buiten de Verenigde Staten ligt aanzienlijk hoger dan bij ons. Daar ligt een enorme kans. Het was een kwestie van zorgen voor het juiste product, de juiste leveringswijze, de juiste partners en de juiste infrastructuur.”