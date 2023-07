‘Kering betaalde 3,5 miljard voor parfumbedrijf Creed’

De Franse luxegroep Kering betaalde 3,5 miljard euro om parfummerk Creed over te nemen, schrijft de Financial Times op basis van bronnen. Kering heeft het nieuws niet bevestigd. Waarschijnlijk gaat het om de beauty-tak van de groep ‘Kering Beauté’.

Eind juni maakte de groep het nieuws van de overname door Kering Beauté al bekend, maar welk bedrag daarbij was komen kijken zei de groep niet. Het is de eerste grote overname van Kering.

Met de overname is Kering van plan het erfgoed en merkimago van Creed te bewaken, maar wel de potentie van het bedrijf ten volste te benutten. Zo wil het groeien in distributiekanalen, geografie en categorieën. Specifiek worden China, ‘travel retail’ en de damesgeuren, body en home categorieën genoemd in het persbericht.

Reden voor de aankoop zou volgens FT kunnen zijn dat de groep de afgelopen jaren een langzamere groei doormaakte dan concurrenten als LVMH en Hermès. Daarnaast vroegen investeerders zich af of de groep niet te veel zou leunen op Gucci, het grootste merk van Kering.

Kering staat voornamelijk bekend als een modegroep, maar heeft ook nog speciale bedrijfstakken voor eyewear en beauty. Het bedrijf had in 2022 een omzet van 20,4 miljard euro.