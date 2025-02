Kering-CEO Pinault: "Nieuwe belasting voor bedrijven is nooit goed nieuws"

De baas van het luxeconcern Kering, François-Henri Pinault, zei dinsdag dat "een nieuwe belasting voor bedrijven nooit goed nieuws is" en vroeg in plaats daarvan om "een grotere inzet om de overheidsuitgaven te verlagen."

Aangezien de merken van de groep (zoals Gucci, Balenciaga,...) voornamelijk Italiaans zijn, "is de impact van de belasting in Frankrijk beperkt" voor Kering, verduidelijkt François-Henri Pinault tijdens de presentatie van de resultaten aan analisten.

"Uiteraard moeten we aanwezig blijven en zijn we ons bewust van de verslechtering van de openbare financiën in dit land (Frankrijk, red.)," benadrukt de CEO. "We moeten een tijdelijke inspanning leveren van één jaar en ervoor zorgen dat deze maatregel uitzonderlijk blijft en de concurrentiepositie niet in gevaar brengt," voegt hij eraan toe.

"We moeten het idee in gedachten houden dat in september en oktober werd gepresenteerd: een derde verhoging van belastingen en twee derde verlaging van kosten in de publieke sector. Vandaag komen we steeds verder van dit evenwicht af, wat naar mijn mening zorgwekkend is," zegt hij. François-Henri Pinault vindt dat de "inspanning gepaard moet gaan met een sterk engagement om de kosten van de structuren en de openbare diensten in dit land te verlagen."

Bernard Arnault, CEO van de wereldwijde nummer één in luxe LVMH, had eind januari scherpe kritiek geleverd op de surtax voor grote bedrijven die werd ingevoerd in het budget van 2025. Dit mechanisme, dat een jaar zal duren, is bedoeld om de winst van ongeveer 440 bedrijven in Frankrijk die meer dan één miljard euro omzet maken, zwaarder te belasten.