Kering doet eerste grote beauty-overname: Koopt parfumbedrijf Creed

Kering Beauté, de beauty-tak van modegroep Kering, doet de eerste grote overname. Het bedrijf heeft namelijk een overname overeenkomst getekend voor parfumbedrijf Creed, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld Kering Beauté neerlegt voor Creed is niet bekend.

Creed wordt door Kering bestempeld als ‘de grootste wereldwijde onafhankelijke speler in de high-end parfummarkt'. Het bedrijf is in 1760 opgericht door James Henry Creed. Het bedrijf behaalde in het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 een omzet van ruim 250 miljoen euro.

Met de overname is Kering van plan het erfgoed en merkimago van Creed te bewaken, maar wel de potentie van het bedrijf ten volste te benutten. Zo wil het groeien in distributiekanalen, geografie en categorieën. Specifiek worden China, ‘travel retail’ en de damesgeuren, body en home categorieën genoemd in het persbericht.

Kering Beauté geeft aan dat de overname van Creed zorgt voor een vereiste schaal, een financieel profiel en platform waardoor Kering Beauté’s parfumactiviteiten verder ondersteund worden. Kering kan op deze manier ook gebruik maken van Creed’s wereldwijde distributienetwerk. “De beauty categorie is een natuurlijke uitbreiding van het luxe universum van Kering. De groep heeft dan ook het vertrouwen dat deze expansie in dit strategische segment blijvende waarde zal creëren voor de groep en de modehuizen,” aldus het statement.

Kering staat voornamelijk bekend als een modegroep, maar heeft ook nog speciale bedrijfstakken voor eyewear en beauty. Het bedrijf had in totaal in 2022 een omzet van 20,4 miljard euro.