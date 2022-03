Kering Eyewear koopt Amerikaanse brillenmerk Maui Jim

Kering Eyewear, de brillentak van modegroep Kering, heeft een koopovereenkomst getekend voor de overname van Amerikaans brillenmerk Maui Jim, Inc. Dit meldt de tak in een persbericht.

Voor Kering Eyewear is de overname van Maui Jim onderdeel van de expansiestrategie. Enkele maanden eerder nam het al het merk Lindberg over. Kering Eyewear richt zich op het high-end eyewear segment, aldus het persbericht. Uiteindelijk wil de brillentak van Kering een volledig aanbod hebben, van functioneel tot tijdloos en luxe modeproducten.

Maui Jim is opgericht in 1987 en is een naar eigen zeggen een toonaangevend merk in Noord-Amerika. Het merk heeft een kenmerkend Hawaiiaans erfgoed, aldus het persbericht van Kering Eyewear. Het merk wordt in meer dan honderd landen verkocht.