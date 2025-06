Kering Eyewear neemt Italiaanse brillenfabrikant Lenti over

Het Franse luxeconcern Kering SA investeert opnieuw in zijn brillendivisie.

Kering Eyewear neemt de Italiaanse brillenfabrikant Lenti over, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. De overname is een nieuwe mijlpaal in de lopende industriële ontwikkelingsstrategie van de Kering-dochteronderneming. Het biedt de mogelijkheid om interne expertise op te bouwen voor de ontwikkeling van in Italië geproduceerde zonnebrillenglazen.

“We waarderen de uitstekende kwaliteit van de producten van Lenti al vele jaren”, aldus Roberto Vedovotto, oprichter, president en CEO van Kering Eyewear. “We zijn zeer trots dat het bedrijf nu deel uitmaakt van Kering Eyewear. Hiermee wordt onze expertise in hoogwaardige productie, faciliteiten en vooral talenten verder uitgebreid.”

Het in Bergamo gevestigde bedrijf, opgericht in 1995 en sinds 1996 onderdeel van de Italiaanse brillengroep Safilo, heeft ongeveer honderd medewerkers. Het is gespecialiseerd in de vormgeving en oppervlaktebehandeling van zonnebrillenglazen en vizieren.

In april kondigde Kering Eyewear de overname van twee andere Italiaanse brillenfabrikanten aan. Destijds werden alle aandelen van Visard S.r.l. en een minderheidsbelang in Mistral S.r.l., in 1991 opgericht als spin-off van Visard, verworven.