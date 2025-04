Kering Eyewear neemt Visard over en sluit zich aan bij Mistral

Het Franse luxeconcern Kering SA investeert in zijn brillendivisie. Donderdag kondigde de ondernemingsgroep overeenkomsten aan met twee Italiaanse brillenfabrikanten.

Kering Eyewear, een dochteronderneming, verwerft alle aandelen van Visard S.r.l. en een minderheidsbelang in Mistral S.r.l., dat in 1991 als spin-off van Visard is opgericht. De overeenkomst omvat de optie om Mistral tot 2030 volledig over te nemen, aldus het concern. De transacties zijn nog onderworpen aan de gebruikelijke mededingingsrechtelijke goedkeuringen en zullen naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.

Visard en Mistral zijn ‘strategische partners van Kering Eyewear met een lange staat van dienst’, zo staat in een verklaring. De nu overeengekomen transacties stellen het bedrijf in staat om ‘zijn leidende positie op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en distributie van hoogwaardige brillen verder te versterken en tegelijkertijd een stap te zetten in zijn industriële ontwikkelingsstrategie’.

Kering Eyewear zet met de participatie zijn “industriële ontwikkelingsstrategie” voort

Roberto Vedovotto, de oprichter, voorzitter en algemeen directeur van Kering Eyewear, geeft een toelichting op de achtergronden van de investeringen: “In de loop der jaren hebben Visard, Mistral en hun respectievelijke oprichters een onschatbare bijdrage geleverd aan het succes van Kering Eyewear door ongeëvenaarde kwaliteit en technische knowhow in ons bedrijf te brengen”, zegt hij in een verklaring. “We zijn er dan ook trots op Visard bij Kering Eyewear te verwelkomen en kijken ernaar uit om met Mistral samen te werken in de volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf.”

Kering Eyewear is opgericht in 2014. Het bedrijf produceert de brillencollecties van de luxemerken die tot het Kering-concern behoren, zoals Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé en Alexander McQueen, evenals van de Duitse sportartikelenfabrikant Puma. Daarnaast heeft Kering Eyewear in de afgelopen jaren de merken Lindberg, Maui Jim en Zeal Optics overgenomen.